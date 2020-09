Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Ko je kriv?

Polazak dece u školu pokazao je da se i u ovom slučaju opet traži, pominje i traži KRIVICA nekog u vezi raznih pojava u vreme epidemije KOVIDA 19.

Sada su krivi roditelji što su dete sa pozitivnim nalazom na korona virus pustili u školu, a nisu to prijavili, ili će se naći neki drugi krivac u školi i porodici ako deca ne nose maske, ne peru ruke i ne drže distancu. Oko mnogo toga pronaći će se krivice i đaka i dr.

Tokom epidemije KOVID 19 u Srbiji, od samog početka traženi su i nalaženi krivci. Bili su to putnici iz Italije u kojoj je počela epidemija, pa povratnici, naši radnici iz zemalja Zapadne Evrope koji su dolazili na odmore, pa članovi Kriznog štaba koji su predlagali drastične mere, pa Predsednik koji ne nosi masku a od svih drugih traži i preklinje ih da to čine, epidemiolozi koji su virus korone, u početku, izjednačavali sa virusom gripa i verovali da je to „smešan grip“, pa mladi koji provode vreme po kafićima bez maski, aktivisti koji su se okupljali pred izbore, slavljenici koji su pobedili na izborima, demonstranti, navijači derbija, turisti koji idu i vraćaju se s mora, i ko zna ko sve još nije u ovoj epidemiji KOVIDA 19 – kriv. Da bismo otkrili krivca, Krizni štab je među mere suzbijanja epidemije uveo i potkazivače.

Toliko je puta i u toliko prilika tražen i nalažen krivac tokom epidemije KOVIDA 19 u Srbiji, pored ostalog i uz pomoć potkazivača, da se pitam da li je priroda srpskog naroda takva da uvek za neke svoje pogrešne postupke traži krivce i radi saznanja ko je kriv – cinkaroše.

Mi smo početkom 20. veka, kada smo proglasili da ćemo se razvijati kao civilno društvo uveli u škole građansko vaspitanje. Građansko vaspitanje je vaspitanje za društvo odgovornosti i obaveza i ispunjavanja odgovornosti i obaveza. Na tome bi se zasnivala i disciplina građanskog društva. Ali, kada prošetamo ulicom, ili smo u kupovini u marketu, u restoranu i kafiću, pa pogledamo koliko ljudi nosi masku koja je jedna od četiri obavezne mere zaštite od korona virusa, odmah možemo zaključiti da mi nismo društvo obaveza i odgovornosti. Od sto ljudi maske nosi desetak! Mi još uvek tražimo opravdanje za naše ponašanje izgovarajući se da smo društvo u tranziciji.

Izgleda da je naše ispoljavanje traženja krivca i krivice i zatim i spremnost da se krivac što je moguće strožije sankcioniše, čak sa 250 000 dinara (Ministar zdravlja), ustvari posledica teškog, još nedefinisanog društenog poretka sa elementima diktature, koje je samo još više učinila složenom i nemoć medicine i patnja naroda uslovljena KOVID DIKTATUROM. Nažalost, možemo gajiti nadu da ćemo se KOVID DIKTATURE OSLOBODITI VAKCINOM, ali društvenog uređenja koje ima sve karakteristike diktature nećemo skoro.

U Rajcu, 6. septembra 2020. godine,

Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja