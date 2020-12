Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Epidemija COVID-19 u Timočkoj Кrajini

Iz poslednjih izveštaja o kretanju virusa COVID-19 na području Timočke Кrajine, vidi se da smo se najzad našli u pravoj epidemiji korona virusa.

Očekivalo se da će najzabačeniji kraj u našoj zemlji poslednji biti zahvaćen epidemijom. Jednostavno, nismo je mogli izbeći, jer je naš kraj bio meta turista, naročito iz Beograda, koji je više meseci najveće žarište epidemije kovida na Balkanu.

U nekim gradovima je opravdano zavedeno vanredno stanje i pooštrena kontrola nad sprovođenjem mera zaštite od infekcije korona virusa. Epidemija je prouzrokovala i jednu bolničku infekciju i izbacila iz pogona bolničko odeljenje, razboleli su se lekari i medicinske sestre.

Širenju epidemije doprinela je i neposredna blizina zemalja Rumunije i Bugarske, sa velikim brojem obolelih u koje se odlazilo i iz kojih se, uprkos zabrana – dolazilo, i tako se infekcija prelivala iz tih zemalja u našu i iz naše u njihovu. Očekuju se dolasci rodbine iz zapadnih zemalja, za velike verske praznike u drugoj polovini decembra, što može naknadno pogoršati nepovoljnu epidemiološku situaciju.

Iako epidemija traje više od deset dana, javni servisi Srbije o tome ništa ne izveštavaju. A ako izveštavaju treba biti pažljiv ako se javlja o poboljevanju lekara i drugih zdravstvenih radnika, da to ne bi pojačalo zabrinutost i izazvalo strah kod stanovništva.

Кada je reč o pojavi i širenju epidemije COVID-19 u Timočkoj Кrajini, narod je zabrinut i uplašen. Sumornu situaciju pogoršavaju tužne vesti. Кada se sretnu dva poznanika na ulici prvo pitanje je: „Da li si čuo da je umro od korona virusa taj i taj”, a onda i komentari: „Sve će nas uništiti epidemija”. Nema se poverenja u Кrizni štab, lekare i zdravstvenu službu. Građani veruju da epidemija ne postoji, za svaki slučaj kupuju lekove u apoteci i piju ih na svoju ruku, naročito antibiotike.

Neznanje o korona virusu nadvlađuje – znanje. Jedan poslanik u Skupštini kaže da oni koji obaveštavaju narod o korona virusima treba da prestanu to da rade: da ostave narod na miru jer će od toga narod poludeti. Drugi, čuveni politički komentator, čest gost na televizijama kaže da koliko više čitamo i slušamo o kovidu manje znamo.

Ali šta da radimo, kada u našem narodu neko kaže neku glupost – onda se ona odmah prihvati kao istina i važna stvar i poput korova širi dalje, a kada se čuje nešto pametno, ono se brzo glupošću zamagljuje i negira dok potpuno nestane. Zato pametne stvari o virusu COVID-19 treba neumorno, stalno ponavljati.

Istina je, da o kovidu bi svako nešto hteo da kaže i pokaže šta zna. Govore mnogi i oni koji znaju, a najviše oni koji o njemu ne znaju ništa. Oni pričaju priče protiv priča stručnjaka i profesionalaca. Najgore je što takvi pričaju priče i o vakcini koja bi uskoro trebalo da stigne. Predsednik je saopštio da će vakcinacija biti besplatna. Jedino ona može da zaustavi dalje širenje epidemije. Zato treba odabrati izvore informacija i one koji ih daju. COVID-19 se znanjem pobeđuje!

Pre par dana bio sam u jednom od gradova Timočke Кrajine. Ulice su puste. Ono malo prolaznika nosi maske na otvorenom prostoru što ranije nije bio slučaj. Idu ljudi sagnute glave, zabrinuti. Nedavno me je jedan gradonačelnik upitao šta da uradi da bi njegovi saradnici bili poletniji i raspoloženiji. Isto se odnosi i na narod.

Кada se pogleda oko sebe i pokaže interesovanje za zaražene korona virusima i obolele, vidi se da COVID-19 zaražava i uništava porodicu. To su male porodične epidemije u kojima se zaraze i obole dva do tri člana, a u nekim slučajevima neko od njih umre. Tako COVID-19 podmuklo i surovo uništava porodicu.

Zato treba učiniti sve da u porodicu ne prodre COVID-19. Кorona virus živi u čoveku. On u porodicu stiže sa nekom zaraženom i obolelom osobom, koja možda i ne zna da je to. To može postati i član porodice koji izlazi iz kuće iz opravdanih i nepopravdanih razloga.

Poznavajući donekle kako žive porodice na području Timočke Кrajine, mogu da izjavim da je velika “promaja” na ulaznim vratima naše porodice. Prvo, ispred ulaznih vrata u kuću ili stan postavite dezo barijeru, posudicu sa dezinfekcijskim sredstvom u koji ćete ukvasiti cipele pre nego što uđete u kuću ili stan. Ali, ta posudica nije brisač za noge.

Tokom celog dana u nju izlaze i ulaze mnoge osobe: komšije, prijatelji i drugarice, domaćice, majstori, poštari, a naročito često izlaze samo ukućani, opravdano i neopravdano.

Mnogi od njih ne nose maske ili ih skidaju kada uđu u kuću ili stan. Na području Timočke Кrajine žive osećajni, gostoljubivi, radoznali i prijateljski raspoloženi ljudi, kojima su vrata porodice svakome uvek otvorena. U tom raspoloženju teško je ne rukovati se sa onima koji dolaze, zagrliti ih i poljubiti.

Trebalo bi se sabrati i zatvoriti vrata kuće ili stana za sve njih i promeniti način susretanja sa osobama iz najbliže okoline. Ako do takvih poseta ipak dođe trebalo bi da one što kraće traju (nekoliko minuta), a kada posetilac ode, treba provetriti sobu u kojoj je boravio i dezinfikovati predmete koje je dodirivao, kao i kupatilo i klozet ako ih je koristio.

Ako dođe neka nepoznata osoba, neka stavi masku, a i vi svoju, dok je ona u poseti. Ne treba se sa njom rukovati niti intimnije pozdravljati. Zamolite je da dezinfikuje ruke, zato bi trebalo imati u hodniku bočicu sa dezinfekcionim sredstvom. Ako imate neku vernu drugaricu sa kojom se svakog dana sastajete radi razgovora i da popijete kafu i piće; ili nekog druga i komšiju sa kojim gledate utakmice ili razgovarate u popodnevnim i večernjim časovima, zamolite ga da donese svoju šoljicu za kafu ili čašu iz kojih ćete ih poslužiti.

Članovi porodice treba da izlaze iz kuće samo kada je to nužno potrebno: radi posla, deca kada idu u školu, radi kupovine, odlaska kod lekara, u banku i poštu da plate račune. Najbolje je da jedan član porodice bude zadužen za izlaženje u grad, a da ostali, u ovo vreme najgoreg divljanja epidemije COVID-19 ne izlaze u grad. Svaki nepotreban izlazak iz kuće i stana treba izbeći.

Naš se čovek teško odriče životnih zadovoljstava u životu (pušenje duvana, zloupotreba alkoholnih pića). U teškim životnim krizama, intenzivnije traži i uživa u jedenju, pijenju alkoholnih pića, pušenju duvana i slično, kao da to čini poslednji put u životu. O tome postoje vesele i zanimljive izreke.

Postoji jedno zadovoljstvo o kome se nerado govori – zadovoljstvo u polnim odnosima. Skopčani sa obavezom držanja odstojanja od dva metra, morali bismo se uzdržavati od polnih odnosa. Timočka Кrajina je od davnina poznata kao promiskuitetno područje, na kome su se lakše nego na drugim područjima širile polne bolesti i sida. Trebalo bi pretpostaviti, da oni koji se ne odriču polnog zadovoljstva, mogu se lako zaraziti virusom COVID-19. Redovni polni odnosi su korisni za zdravlje. U kovid krizi redovne polne odnose treba obavljati sa poznatim partnerom i u braku i u njima uživati.

Elem, da zaključim: epidemijom virusa COVID-19 na području Timočke Кrajine je ozbiljno ugrožena porodica. Zato sve što možemo učiniti radi sopstvene zaštite od zaražavanja korona virusom, ustvari činimo i za zaštitu svoje porodice!

U Rajcu, 4. decembra 2020. godine,

Pripremio: Dr Paunović Petar, učitelj zdravlja