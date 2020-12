Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Čovek ima dva lekara – levu i desnu nogu

Stara kineska poslovica veli da svaki čovek ima dva lekara: levu i desnu nogu. Naravno ako ih koristi, odnosno, ako svakodnevno prepešači pola do jedan sat.

Svetska zdravstvena organizacija je u kovid krizi često preporučivala da upražnjavate fizičke aktivnosti radi poboljšanja fizičke kondicije i forme i imuniteta. U uslovima zatvorenosti i ograničenja kretanja svako će biti onoliko zdrav i raspoložen koliko se kreće. Postoji čak i doza koja je potrebna, a to je oko 6.000 koraka dnevno ili svaki drugi dan.

Održavanje fizičke kondicije i forme nije baš laka stvar, ali ako želite da budete zdravi, potrebno je da malo zapnete. Najbolje je da pešačite, jer za to vam nije potrebna sala, teretana niti specijalna oprema. Možete pešačiti i u odelu i obući koju inače nosite svaki dan.

Кada pešačite u vašem telu će se dogoditi OSAM STVARI.

1.Pešačenjem poboljšavate cirkulaciju krvi i bolje snabdevanje krvi kiseonikom. To će poboljšati funkcije mozga. Bolje ćete pamtiti i rešavati tekuće probleme. Neki ljudi kada imaju neki problem šetaju, da bi poboljšali funkciju mozga, pa im se događa da se u toku šetnje sete šta je najbolje uraditi i kako da reše problem koji ih muči. Meni se događalo da kada tokom prevođenja nekih tekstova sa stranog jezika na srpski zapnem, tokom pešačenja pronađem najbolji mogući prevod neke rečenice, za kojim sam tragao više sati bez uspeha. Pešačenje poboljšava i funkcije srca, a zbog produbljenog disanja u plućima se razlepe i otvore sve alveole (mehurići) iz kojih izađe ustajali vazduh koji se tu sakupio tokom mirovanja u uslovima dugog boravka u kući, a uđe svež, pun kiseonika.

2. Vreme se prolepšalo i sunce sija kao u proleće. Izlaganje suncu otkrivenih delova vašeg tela: ruku i lica, u koži tih delova stvoriće se D vitamin koji će, sa svakim talasom krvi iz srca dok šetate, zapljusnuti vaše kosti i učiniti da one postanu čvrste i elastične. Za to je dovoljno trideset minuta pešačenja dnevno. Treba imati u vidu da severno od Vranja ima malo sunca u periodu od 1. novembra, pa sve do kraja marta, pa je svaki sunčev zrak dragocen da ga iskoristite.

3. Šetanje po suncu povratiće vam bolje raspoloženje.

4. Pešačenje je dobro da mršavite i izgubite neki kilogram viška koji ste stekli u kovid krizi.

5. PEŠAČENJE 30 MINUTA DNEVNO, JAČA VAŠ IMUNOLOŠКI SISTEM I SMANJUJE MOGUĆNOST INFEКCIJE VIRUSOM COVID-19 I DRUGIM ZARAZNIM BOLESTIMA.

6. Hitro hodanje je jedan od načina da sprečite nastanak šećerne bolesti. Takvo hodanje od 2.000 metara tri puta nedeljno posle ručka, vrlo je efikasno protiv šećerne bolesti.

7. Svakodnevno hodanje smanjuje potrebu za šećerom i hranom kod ljudi koji imaju brige i žive u uslovima pritiska na nervni sistem iz okoline.

8. Pešačenje je odličan način, da izbegnete porodične rasprave i svađe, ako, čim započnu, jednostavno izađete iz kuće ili stana napolje.

Eto, kako jednostavno i efikasno možete iskoristiti lekoviti potencijal vaših nogu i pešačenja za svoje zdravlje.