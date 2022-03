Radulović : Nesposobni, ali partijski ljudi, dobijaju posao, a mladi odlaze

Predsednik Dosta je bilo i nosilac liste ,,Suverenisti“ Saša Radulović izjavio je da se već decenijama planski radi na uništavanju nacionalne kulture, identiteta i dostojanstva Srbije. Pa tako naglašava da Nemačka pretvara Balkan u svoju koloniju jeftine radne snage i da se to što pre mora sprečiti.

,,EU je, nažalost, postao projekat koji radi u interesu banaka i globalnih korporacija. Iako je možda počela kao korisna ekonomska ideja, EU to danas sigurno nije”, izjavio je Radulović.

Radulović smatra da na predstojećim izborima treba staviti akcenat na apstinente. On je za televizju Nova S ukazao i da je potrebno naći teme kako bi se oni pridobili. Naveo je da apsitenti nisu nužno protiv vlasti, kao što se često karakterišu, već da je apstinentima isto, vlast ili opozicija. Radulović smatra da su potrebne teme koje bi pridobile ovu grupaciju ljudi, jer bez njihove izlaznosti ni promene u Srbiji nisu moguće.

Prvi na listi Suverenista naglasio je da je vlast izgradila svoj partokratski sistem ,,gde radna mesta postoje samo za partijske kadrove“.

,,Nesposobni ljudi sa kupljenim diplomama koji imaju partijski staž dobijaju da vode najznačajnije segmente društva“, ukazao je Radulović i dodao da mladi, obrazovani, talentovani ljudi, ne mogu da dođu do radnog mesta bez stranke pa zato i odlaze u inostranstvo.

Radulović naglašava da je najveći problem opozije to što nema dobru kontrolu na oko 30 odsto biračkih mesta u Srbiji, što je zapravo četvrtina Srbije. On navodi da je takva situacija i dovela do odobravanja referenduma, iako je istinski mali broj građana stvarno bio za referendum.

Pozvao je građane da kontrolišu i po potrebi prijave svoje biračko mesto na kontrolori@dostajebilo.rs.

Koaliciju Suverenisti čine stranke Dosta je bilo, Zdrava Srbija i pokret Živim za Srbiju, a Radulović o istoj kaže sledeće: „Očekujemo jako dobar rezultat, zaboravite lažna istraživanja koja se pojavljuju po medijima. Suverenisti će biti najveće iznenađenje.”