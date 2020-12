Radno vreme i tokom vikenda do 20 časova, o praznicima 28. decembra

Radno vreme će i tokom vikenda za sve radnje, ugostitelje, tržne centre i uslužne delatnosti ostati do 20 časova, kao što je bilo i radnim danima ove nedelje, odlučeno je jutros na sednici Kriznog štaba.

O eventualnim novim merama za praznike Krizni štab će odlučivati na novoj sednici u ponedeljak 28. decembra, prenosi danas.rs.

Sednica Kriznog štaba je završena, ali nije bilo izjava, već će se neko od članova, kako je rečeno, obratiti predstavnicima medija danas u 15 sati na konferenciji za novinare.

Sednica Kriznog štaba za suzbijanje širenja korona virusa, počela je jutros u 8 sati u Palati Srbija.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrdio je da je Krizni štab odlučio da za vikend svi ugostiteljski objekti i prodavnice rade do 20 sati.

„Krizni štab je prihvatio predlog Grada Beograda i Privredne komore Srbije da radno vreme ugostiteljskih i maloprodajnih objekata tokom narednog vikenda bude do 20.00 sati“, naveo je Vesić na svom nalogu na Fejsbuku.

Kako je preneo portal N1, Vesić je u objavi zahvalio članovima Kriznog štaba za razumevanje za iznete argumente koji, kako je naveo, imaju za cilj da privreda radi i da se sačuvaju radna mesta.

On je naveo da je zdravstveni deo Kriznog štaba bio protiv odluke o popuštanju mera za vikend.

„Razumem i poštujem njihove argumente. Ipak, verujem da smo našli pravu meru između mogućnosti da privreda radi, da se sačuvaju radna mesta, a da se zaštiti javno zdravlje“, naveo je Vesić.

U ponedeljak, 21. decembra Krizni štab je doneo odluku o „oročenom“ produžetku radnog vremena ugostitelja i tržnih centara do 2o časova koje su važile do danas.

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je sinoć da najverovatnije neće biti zabrane kretanja za vreme Nove godine.

„Mislim da nam to nije neophodno ako se poštuje radno vreme i ostale mere“, naveo je on.

On je otkrio da postoji mogućnost da za vikend budu radile radnje koje su inače zatvorene neradnim danima zbog postojećih restriktivnih mera, kako bi građani mogli da kupe poklone i druge proizvode za predstojeće praznike.

„Ako radimo za vikend do 15 časova, obezbedićemo ljudima da to obave, da se ne stvaraju gužve za radni dan. Onda bi mi imali manji pritisak uoči Nove godine. Međutim, duže vreme postoji određeni pritisak iz dela ugostiteljstva. Moram vam reći da se dobar deo njih ipak drži mera, i gledajući izveštaj koji nam podnose inspekcije, reklo bi se da najveći deo ugostitelja poštuje radno vreme“, kaže on.

Izvor: danas.rs