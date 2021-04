Radno vreme dežurnih službi Doma zdravlja u Zaječaru, za uskršnje i prvomajske praznike

Iz Doma zdravlja u Zaječaru saopštavaju da tokom uskršnjih i prvomajskih praznika, od 30. aprila do 4. maja zdravstvene službe Doma zdravlja u Zaječaru funkcionisaće po izmenjenom režimu rada.

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece radiće od 9 do 17 sati u prostorijama Zdravstvene zaštite predškolske dece, u prizemlju Doma zdravlja.

Odrasle osobe bez povišene temperature i respiratornih tegoba zbrinjavaće Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u Ambulanti br. 1 u centru grada i u Ambulanti u Kotlujevcu, od 9 do 17 sati.

COVID ambulanta u Domu zdravlja biće dostupna svim građanima sa respiratornim simptomima i povišenom temperaturom od 7 do 20 sati.

Stomatološka služba radiće od 9 do 13 sati.

Vakcinacija lica protiv infekcije virusom COVID 19 drugom dozom Sinofarm vakcine od 30. aprila do 04. maja obavljaće se u selima po već utvrđenom rasporedu, dok će se vakcinacija na punktu u Domu kulture u Kotlujevcu obavljati u petak 30. aprila od 8 do 18 sati, a od 1. do 4. maja od 8 do 13 sati.