Radnici “Vodovoda” podržali Šarčevića: “Najbolji direktor do sada”

Nakon protesta određenog dela radnika “Vodovoda” koji su nezadovoljni aktuelnim rukovodstvom na čelu sa Nikolom Šarčevićem održali protestni skup ispred zgrade ovog preduzeća i predali svoje zahteve Gradskoj upravi, ostatak radnika podržao je rukovodioce i rekao da su na pomenutom protestu iznesene brojne neistine, kao i da je ovo preduzeće procvetalo od dolaska Šarčevića na mesto v.d. direktora.

Kako kažu, okupili su se kako bi demantovali brojne neistine iznete na održanom protestu i pružili punu podršku aktuelnom rukovodstvu na čelu sa Nikolom Šarčevićem.

Slobodan Mišić, jedan od okupljenih radnika, rekao je da ne žele da nekolicina radnika koji su u velikoj manjini degradira rad čitavog preduzeća, iznoseći neistine o nelegalnom poslovanju “Vodovoda”.

“Zahvaljujući direktoru, Nikoli Šarčeviću sada se plate redovno isplaćuju, investira se u obnavljanje cevi, obnavljanje mehanizacije i opreme. Želimo da demantujemo sva lažna saopštenja medija i nekolicine zaposlenih koji su već duži vremenski period odsutni sa rada. Pružanjem podrške želimo da nastavimo sa radom u miru i radimo i gradimo svim kapacitetima. Moramo da skrenemo pažnju javnosti, da se i naš glas čuje. Bivšem rukovodstvu postavljamo pitanje, kako mogu objasniti s obzirom da je cena vode promenjena odlukom skupštine grada Zaječara 2017. godine i da od tada do stupanja novog rukovodstva na dužnost, nije bilo dovoljno novca, a sada uvek na računima uvek imamo više desetina miliona dinara i da uvek uredno izmirujemo sve obaveze čime je zagarantovana sigurnost našeg preduzeća”, rekao je Mišić.

On je pozvao bivše rukovodioce da “izadju na crtu”.

“Mi smo od novembra prošle godine zamenili azbestnu mrežu u dužini od 3,7 kilometara. Voleo bih da prethodni rukovodioci dodju i stanu nam na crtu, da kažu šta su oni uradili. Naš grad je značajno unapređen i novim mrežama, a zaista bih voleo da vidim čime bivši rukovodioci imaju da se pohvale”, rekao je on.

Na pitanje novinara šta se zapravo dešava u selu Lasovo, jer su na protestu građani izjavili da vodu plaćaju, a ona iz vodovoda uopšte ne dolazi, Mišić je rekao da je za takvu situaciju kriv upravo jedan od protestanata.

“Naš predsednik, Aleksandar Vučić, je upućen u to, kao i predsednik naše opštine. Gospodin, koji je prekjuče mahao sa transparentom, rasipa vodu u bašti dok pored njega u selu Lasovu nema vode. Meštani plaćaju a vodu nemaju, jer upravo taj sa transparentom kaže da je voda njegova jer je imanje njegovo. Iz vodovoda ne dolazi voda jer taj vlasnik ne dozvoljava da meštani dobijaju vodu, a tome ćete čuti kasnije”, istakao je Mišić.

Vesna Ignjatović, koja radi u hemijskoj laboratoriji, rekla je da je apsolutna neistina da postoje povlašćeni i nagrađivani radnici u “Vodovodu”.

“Jedna od neistina je da ovde ima zaposlenih rođaka, da ima nagrađivanih. Htela sam da kažem da ja za 30 godina nikad nisam bila nagrađena, niti kažnjena. Radim svoj posao i nekad nisam primala platu za to, sada je primam redovno. Pitajte zašto sa istom cenom vode ranije nije bilo novca, dugovalo se dobavljačima, a sada ima za sve to sa istom cenom vode. Meni je žao kolega koji su bili na tom protestu jer mislim da su izmanipulisani. Dodala bih i to da Dragoslav Ilić nije više radnik “Vodovoda”, a sada priča o neispravnoj fabrici koja se ruši. Oni su 20 godina upravljali fabrikom. Ne možete reći da ništa ne valja, a upravljali ste njome 20 godina. Dodala bih još da tu postoje i kolegijalne vanbračne veze tako da su neke podrške sa tog aspekta, a ima i političkog aspekta. Ako oduzmemo privatnu podršku i izmanipulisane, ko zaista onda ostaje. Mi imamo 6 radnih jedinica i sve rade. Voda se dostavlja, prečišćuje i mi je ispravno šaljemo u grad”, rekla je Ignjatović.

Na pitanje novinara zbog čega je cena vode koju plaća “Delta agrar” skoro dvostruko manja od cene za građane Zaječara, Ignjatović je odgovorila konrtapitanjem.

“Da li znate koliko ljudi zapošljava “Delta agrar”? Možda bi to trebalo da znate”, rekla je Ignjatović.

Na ovaj način ona je praktično pokušala da opravda znatno nižu cenu vode koju je ova firma dobila od “Vodovoda” u odnosu na cenu koju plaćaju svi građani našeg grada.

Na aktuelno pitanje da li “Vodovod” Zaječar ima tehničku vodu, ona je rekla da ona postoji.

“Mi imamo tehničku vodu. Ona se koristi u fabrici vode, ali ja moram da pazim o tome šta govorim da ne bih zašla u poslovne tajne i tako sebi napravila problem sa sindikatom i tužbama”, istakla je ona.

Marina Janošević, još jedna od radnica “Vodovoda” rekla je da svi radnici na posao dolaze da rade i za to prime platu.

“Mi ovde nismo primali platu redovno za 23 godine koliko ovde radim. Sada imamo nove mašine i redovne

plate. Mi smo zadovoljni svime. Sve što smo potražili dobili smo od novog direktora i zbog toga smo i odlučili da ga podržimo, iako je on bio protiv toga”, rekla je ona.

Takođe, osvrnula se i na slučaj mobinga i istakla da su sve optužbe tog tipa lažne.

“Jedina prava žrtva mobinga ovde sam bila ja. Prilikom jednog sastanka, jedan od radnika fizički je nasrnuo na mene i izrekao pretnje. Pozvala sam policiju, sačinjen je zapisnik i taj čovek je osuđen za delo koje je počinio. Danima nakon toga pila sam lekove zbog stanja u kojem sam se nalazila. Svi koji sada tvrde da su mobingovani, svi do jednog lažu”, rekla je Janošević.

Rekla je i da veliki broj kolega ne priča sa njima jer podržavaju direktora.

“Oni nas konstantno podbadaju, podsmehuju nam se. Jako je ružno što je kolektiv tako podeljen. Mi primamo redovne plate, dobre plate i nemamo zbog čega da budemo protiv ovog rukovodstva.

Ipak, na protestu niko nije govorio o platama, već o odnosu rukovodstva prema pojedinim radnicima, kao i netransparentnom poslovanju preduzeća. Sve što je tamo izrečeno, radnici koji podržavaju Šarčevića su demantovali, sa tvrdnjama da je preduzeće u mnogo boljem stanju nego kada je on došao na rukovodeće mesto.

Treba napomenuti i da svi oni koji ga podržavaju, Šarčevića nazivaju direktorom “Vodovoda”, a njegov mandat je istekao i veliko je pitanje kako je njegov potpis i dalje validan. Ipak, trenutno njegovim pristalicama u ovom preduzeću to ne smeta, očigledno jer je plata redovna, a da li Šarčević svoju funkciju obavlja u skladu sa zakonom, ne postavljaju pitanje.