Rad na trafo-stanici, pojedini gradjani u petak bez struje

U Zaječaru 2. jula 2021. godine najavljen je nestanak električne energije prouzrokovan prestankom rada trafo-stanice.

Najavljeno je da će zbog rada na trafo-stanici u periodu od 7:30h do 8:00h i od 11:30h do 12:00h potrošači u Rudničkoj ulici, ulici Mateje Gubca i Nevesinjskoj ostati bez struje.

Takodje, u periodu od 10:00h do 10:30h bez struje biće Hajduk Veljkova od br. 2 do br. 8, Dubrovačka, Generala Gambete od br. 17 do br. 42, Božina Jovanovića, Javorska i Đorđa Simeonovića od br. 25 do br. 38.