PSD “Ljuba Nešić” organizuje dan pešačenja 11. septembra

Pod sloganom “Korak bliže zdravlju”, Planinarsko-smučarsko društvo “Ljuba Nešić” u subotu 11. septembra organizuje “Dan pešačenja”.

U okviru ove akcije, PSD “Ljuba Nešić” predložilo je dve rekreativne staze:

STAZA 1 – KRALjEVICA

Do 10 sati – okupljanje učesnika kod gradskog stadiona ”Timok” na Kraljevici

Kraljevica, ”Pluća Zaječara” , nalazi se uz sam grad. Na Kraljevici se nalaze tereni za razne sportove, stadion, hala sportova, olimpijski bazen, skijaška staza sa ”sidro” žičarom, trim staze i još mnogo toga interesantnog. Ono što je najvažnije je to da je Kraljevica jedna prelepa park-šuma sa raznovrsnim vrstama drveća, zanimljivim stazama i stazicama i, pre svega, sa izuzetno čistim i prijatnim vazduhom.

Šetnja počinje od gradskog stadiona, stazom pored restorana „Stadion“ i bungalova ka spomeniku „Vešala“. Odatle dalje staza vodi zemljanim putem do Zapadne tvrđave preko platoa oivičenog šumom, sa kojeg se pruža lep pogled na okolne planine (Vršku čuku, Rtanj, Tupižnicu itd.). Nakon obilaska tvrđave, povratak istom stazom kroz četinarsku šumu do spomenika „Vešala“. Odatle se spuštamo do sportsko-rekreativne staze „Sunčana staza“ i do Megatrend fakulteta. Od fakulteta nastavljamo do planinarske kuće PSD ”Ljuba Nešić” koja se, pak, nalazi uz samu tzv. Istočnu tvrđavu (kazamat), sagrađenu krajem 19.veka. Kod planinarske kuće – odmor, osveženje i kraj staze.

Staza je laka, dužine oko 5 km, sa blagim usponima.

STAZA 2 – MEANDRI TIMOKA

U 10 sati – okupljanje učesnika kod hidroelektrane „Sokolovica“, 25 km nizvodno od Zaječara, u pravcu sela Trnavac (oko 40 minuta vožnje automobilom).

Mala hidroelektrana „Sokolovica” je prva hidroelektrana izgrađena posle Drugog svetskog rata. Puštena je u rad na Dan republike 29. novembra 1948. na Velikom Timoku kod Čokonjara, 22 km nizvodno od Zaječara. Mada skromnog kapaciteta po današnjim merilima, ova hidroelektrana u slučaju raspada elektroenergetskog sistema, što se do sada dogodilo dva puta, služi za podizanje celog sistema. S obzirom da jedna od turbina može ručno da se pusti u rad, nakon dostizanja pune snage njenog generatora, mogu da se pokrenu i ostala dva. Sva tri zajedno imaju snagu dovoljnu za pokretanje generatora u HE Đerdap II, koji zatim može da pokrene generatore u HE Đerdapu I, sa čime bi se pokrenuli i svi ostali. HE „Sokolovica” je jedna od retkih u Srbiji koja ima takozvanu „riblju stazu”, odnosno mogućnost nesmetanog prolaska ribe sa obe strane brane, što značajno pomaže očuvanju ribljeg fonda.

Pešačka staza vodi od HE „Sokolovica“, preko same brane. Odatle staza skreće uzbrdo, kroz šumicu, do vidikovca iznad brane. Pogled sa vidikovca je prelep – na meandre Timoka koji neverovatno i po obliku i po boji podsećaju na čuvene meandre Uvca. Reka, drveće, stene – pravi je relaksirajući „napitak“. Nakon odmora i opuštanja na vidikovcu, povratak je na početak staze.

Staza je laka, kružna, dužine oko 6 km, sa srednje teškim usponima.

VAŽNA NAPOMENA:

Zbog specifičnosti uzrokovanih pandemijom, učesnici će 12.9.2020. godine individualno ili u malim grupama (za Zaječar važi ograničenje do 10 osoba u grupi) pešačiti izabranom stazom, bez organizacije kolektivnog prevoza. Članovi PSD „Ljuba Nešić“ će obezbediti vodiče/koordinatore u definisanom terminu kao osobe koje daju informacije i vrše nadzor i usmeravanje. Na ovaj način ćemo poštovati pravila prevencije širenja zarazne bolesti.