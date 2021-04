Prvi remi Timoka na domaćem terenu, Timočanin odneo bod sa Kraljevice

Fudbaleri Timoka prekinuli su fenomenalnu seriju od 12 uzastopnih pobeda na domaćem terenu od starta šampionata, pošto je ekipa Timočanina iz Knjaževca prva koja je uspela da odnese neki bod sa Kraljevice. Kao i u svim domaćim utakmicama ove sezone, Timok je bio bolji, ali ovog puta to je bilo dovoljno samo za 1:1.

Dve ekipe su već godinama veliki rivali i u ove utakmice oba rivala ulaze sa posebnim motivom. To se videlo od samog starta timočkog derbija koji je počeo vrlo tvrdo i nervozno sa obe strane, uz veliku borbu na sredini terena. Prvi je pripretio Timok posle prekida, kada je malo falilo da nakon dobrog skoka defanzivca Timoka lopta završi iza leđa golmana gostiju. Na naredno uzbuđenje čekalo se do 17. minuta kada je posle odličnog ubacivanja iz kornera delić sekunde falio Dragićeviću da stigne do lopte i smesti je u mrežu golmana Timočanina. Svaki prekid za goste je predstavljao opasnost i delovalo je da je samo trenutak vremena kada će se zatresti njihova mreža. U 26. minutu ponovo udarac iz ugla, Ognjen Nikolić pogađa u glavu kapitena Miloša Cvetkovića kome nije bilo teško da savlada golmana “plavih” za 1:0. U nastavku prvog dela, na krilima samopouzdanja stečenog akon vodećeg pogotka, “Beli labudovi” zaigrali su još bolje i imali prilike da drugim golom verovatno i reše pitanje pobednika, ali nedovoljno koncentracije u završnicama akcija rezultiralo je odlaskom na odmor sa samo jednim golom viška.

Drugo poluvreme fudbaleri Timočanina počeli su znatno odlučnije i agresivnije krenuli ka golu “belo-plavih”. To je ostavilo prostor domaćima za kontre koji su u 51. minutu imali novu priliku da povise na 2:0, ali golman gostiju sjajnom intervencijom u situaciji 1 na 1 sačuvao je svoju ekipu u igri. Blaga terenska inicijativa isplatila se komšijama iz Knjaževca u 54. minutu, posle lepe akcije, iz prve prave šanse Stojadinović pogađa za 1:1. Nakon toga jasan je bio pad u igri domaćih, u 57. minutu gosti čak traže i jedanaesterac, ali sudija je odmahnuo rukom. Nedugo nakon te situacije uvukla se i nervoza u redove domaćih, koji su možda i previše vremena obraćali na sudijske odluke i pokušaje Knjaževčana da svakom prilikom ukradu koji sekund vremena.

Petnaestak minuta nakon primljenog gola, Timok je uspeo ponovo da uspostavi terensku inicijativu i krene po drugi gol, koji je bio neophodan za osvajanje važna 3 boda. Napadali su izabranici trenera Rajčića, ali bez nekih konkretnih prilika, dok je nervoza na samom terenu, a i oko njega rasla, pa je sudija i morao da posegne za džepom i podeli par žutih kartona zbog prigovora.

U 80. minutu konačno dolaze “Beli labudovi” do šanse. Opet korner, opet skok, ali ovog puta lopta je odsela malo pored desne stative. Usledio je veliki pritisak domaćina koji je u poslednjih 10 minuta po svaku cenu želeo da dođe do pobede. Gosti su saterani u svojih 16 metara i bili prinuđeni da loptu šalju samo što dalje od svog gola. U 83. minutu utakmice, kolosalna prilika – posle pravog flipera u šesnestercu lopta dolazi do Roševića koji je savladao čuvara mreže gostiju, ali sa gol linije sjajnim klizećim startom defanzivac “plavih” izbacuje loptu i čuva bod svojoj ekipi.

I pored prvog remija na stadionu pod Kraljevicom, trener domaćih, Vojkan Rajčić, bio je zadovoljan igrom svojih izabranika.

“Nije bila nimalo laka utakmica, mogli smo drugim golom da rešimo meč, ali lopta nije htela u gol. I pored toga, nemamo za čime da žalimo. Jednostavno dođe takav dan, ostaje žal za pobedom, ali rezultat nije loš, idemo dalje. U nedelju nas očekuje još jedna jaka utakmica u Lebanu, protiv Radana, gde ćemo svakako tražiti nova tri boda i da ispravimo današnji rezultat. Imali smo situacije i utakmice gde smo takođe na terenu bili bolji, pa smo na kraju čak i gubili sva 3 boda, ali smo i nakon toga nastavljali, dizali glavu i i dalje se nalazimo na prvom mestu. Verujem da će sve doći na svoje i da možemo da zadržimo lidersku poziciju i do samog kraja prvenstva”, rekao je Rajčić.

Nakon kompletiranog 25. kola, Timok i dalje drži prvu poziciju na tabeli Srpske lige “Istok” sa 59 osvojenih bodova, 4 više u odnosu na Budućnost iz Popovca, koja ima i meč manje. Naredni izazova “Bele labudove” očekuje u Lebanu, gde će odmeriti snage sa domaćom ekipom Radana, koju su u prvom delu sezone pobedili minimalnim rezultatom 1:0. Meč je zakazan za nedelju, 4. april sa početkom od 16 sati.