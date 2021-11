Protest u Malom Izvoru: Nećemo kamenolom, za nas je ovo pitanje života i smrti!

U selu Mali Izvor održan je protest protiv izgradnje kamenoloma nadomak tog sela na kome su se okupili brojni meštani nezadovoljni odlukom donetom na Skupštini Grada Zaječara. Oni smatraju da bi detonacije u kamenolomu dovele do urušavanja njihovih kuća, kao i da bi zagađenje vazduha ugrozilo njihove živote.

Jedan od organizatora protesta i čovek koji je u ime meštana sela razgovarao sa gradonačelnikom Zaječara i predstavnicima firme “STRABAG”, Slobodan Petrović, rekao je da su se meštani okupili jer strahuju za svoje živote i domove ukoliko otvaranje kamenoloma nadomak njihovog sela bude realizovano.

“Raspitivali smo se u mestima koja se nalaze u blizini kamenoloma i ni na jednom jedinom mestu nismo dobili nijednu pozitivnu informaciju. Mali Izvor je živo selo, nije pred gašenjem i neshvatljivo je da pored ovolike Srbije neko donosi odluku da se kamenolom otvori na kilometar od sela. Kao da neko želi da isprazni ovaj deo teritorije”, rekao je Petrović.

On je rekao da je juče održan sastanak sa predstavnicima vlasti, na kome je on prisustvovao kao predstavnik potpisnika peticije protiv izgradnje kamenoloma u selu.

“Peticiju protiv izgradnje kamenoloma potpisalo je gotovo celo selo. Sastanak je protekao u atmosferi potpunog nepoverenja s njihove strane gde je glavni argument bio da mi pravimo teorije zavere. Rečeno nam je da naše informacije iz drugih mesta nisu validne i relevantne, da nemamo na osnovu čega da tvrdimo da će tu biti zagađenja vazduha, pominjane su čak i reči “antivakser”, da smo na tom nivou zavere. Oni su se pozvali na nadležne institucije i rekli nam da sačekamo da vidimo šta će oni reći, a ja mogu da vam kažem da mi u te institucije nemamo nikakvo poverenje. Pogledajte samo naše puteve, možete da pogledate na šta nam liči zgrada mesne kancelarije, škola nam je na nivou iz 19. veka, imamo višegodišnje probleme sa vodovodom. Lokalna samouprava se nije proslavila u pomoći, nisu nam se obraćali, da nam bar pokažu da vode računa o nama. Kada sve navedeno uzmemo u obzir, mislimo da je njihov pristup povodom otvaranja ovog kamenoloma neiskren. Niko od njih nije našao za shodno da o ovakvom projektu obavesti meštane sela, kao da se postavlja neki kontejner u selu, pa ne treba da se konsultuje niko iz sela”, rekao je Petrović.

On je objasnio i da bez inicijative samih meštana sela ni do kakvih razgovora ne bi ni došlo, kao i da su predstavnici “STRABAGA” ovaj projekat predstavili tako čistim, kao da je u pitanju otvaranje apoteke.

“Gradonačelnik je na sastanku insistirao na tome da je bilo i drugih projekata, koji na kraju nisu realizovani i da je pitanje da li će kamenolom biti otvoren, pa da nemamo zbog čega da se bunimo, ali pitamo onda – zašto su ljudi iz “STRABAG-a” bili tamo da nam objašnjavaju kako će to biti dobro za nas? Oni su to predstavili na takav način, kao da će biti otvorena apoteka, prosto čovek da poželi da se pored njegove kuće otvori kamenolom. Mi imamo informacije iz raznih mesta, ljudi imaju ogromne probleme, a iz svega prethodno navedenog nemamo poverenje u lokalnu samoupravu. Skupili smo se ovde ako možemo da se odbranimo, jer je za nas ovo pitanje života ili smrti. Čak i da želimo, mi odavde nemamo gde. Ko bi kupio našu imovinu, ko kupuje imovinu pored kamenoloma? Da se pokupimo i idemo u planinu? Dotle je došlo. Za kraj bih još jednom ponovio – nećemo kamenolom pored Malog Izvora!”, završio je Petrović.

Skupu je prisustvovao i Aleksandar Jovanović – Ćuta iz pokreta “Ekološki ustanak”, koji je podržao meštane Malog Izvora.

“Kada sam zvao gospodina Ničića, još pre održanog sastanka, on mi je rekao – šta ima da razgovaram s njima, imam predstavnika mesne zajednice. Nećeš da dođeš i razgovaraš sa svojim narodom? Šta bi ti, Boško Ničiću, radio da se na kilometar od tvoje kuće dođe neko da ti minira i otvara kamenolom? Da li bi ćutao? Sram te bilo! Dođi ovde i pogledaj narod u oči. Vi ste ti koji se pitate. Oni su pohlepni, samo ih novac zanima. Baš ih briga da li ćete vi nastaviti ovde da živite ili nećete”, rekao je Jovanović.

Jovanović je upozorio meštane sela da će na njih biti vršeni pritisci, ali da moraju da istraju u svojoj borbi.

“Ljudi, zakon je na vašoj strani, struka je na vašoj strani. Nisu ni napisali kakav je plan ovde, niko se nije udostojio da dođe da vas pogleda u oči. Pitam vas, gde ste svi vi, veliki političari koji 30 godina zamajavate narod? Pitam i policiju koja je ovde prisutna, ko će ove ljude da štiti i od koga? Na čijoj ste strani? Treba da budete na strani svog naroda i da ne dozvolite da ih bilo ko tera sa njihove zemlje. Ako treba, ovde ćemo da se skupimo i na barikade, niko neće da nas tera sa naše zemlje”, rekao je Jovanović.

Dr Dejan Krstić, etnolog, govorio je o prirodnim resursima ovog kraja, i objasnio je da ovakvo bogatstvo ne zaslužuje da bude prektiveno belom prašinom.

“Ovo selo ima izuzetne potencijale. Jedno je od retkih koje ima atar od Timočke doline pa do samog vrha Babinog nosa i Vetrena. Imate ravnicu, pobrđe i brdo. Takav teren je izuzetno pogodan za razvoj poljoprivrede i to za različite vrste. Mali Itzvor je selo sa vrlo inventivnim ljudima u poljoprivredi. Ove je pokretana proizvodnja špargle, imate farme krava, mangulica, posebnih vrsta ovaca. Imate domaćinstvo sa ekološkim sertifikatom, koje je jedino ne samo u opštini Zaječar nego i šire. Ovde imate voćnih zasada, dobrog vina i rakije u svakom domaćinstvu, sjajnog sira…i sada to niko ne vidi? Niko ne vidi sve te potencijale, neće da pomaže ljudima da se bave poljoprivredom, nego pravi kamenolom i sve to prekrije belom prašinom. Neko je naumio da u ovakvoj prirodi, ovakvom bogatstvu napravi jedno grotlo od 29 hektara. I ovaj put koji se radi, koji je najgori magistralni put u Srbiji već godinama, postavlja se pitanje da li je on za ove ljude ili za potrebe nekog drugog”, rekao je Krstić.

Okupljenima se obratila i Danijela Nestorović, pravnica iz tima “Ekološkog ustanka”.

“Kada se građani udruže i shvate da se zakon krši na njihovu štetu, kada se rizikuje da se izgubi ono što nam je priroda dala i pripada svima nama, onda treba biti istrajan. Ne smemo da dozvolimo da neka strana firma, bez obzira da li će obezbediti infrastrukturu i možda bolje puteve, uništi ono što nam je priroda dala. Imate ovde strogo zaštićene biljne i životinjske vrste. Niko od obrađivača ovog predmeta nije došao i objasnio vam kako ćete biti zaštićeni od zagađenja vazduha, uništavanja poljoprivrednog zemljišta, buke. Imate prava i imate mogućnost, naša pravna služba vam stoji na raspolaganju i pomoći će vam da se obraćate svim državnim institucijama. Morate da se izborite za svoje!”, istakla je Nestorović.

Na protestu je učestvovao veliki broj meštana sela Mali Izvor, peticiju je potpisao veliki broj meštana, što govori o tome da sami stanovnici ovog sela nikako nisu saglasni sa planom izgradnje kamenoloma nadomak njihovog sela. Kakav će biti scenario i rezultat cele ove priče, ostaje da vidimo, ali je sigurno da će do neke vrste dijaloga i novih razgovora između vlasti i meštana sela morati da dođe.