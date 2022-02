Prosvetari bez povišica do kraja godine, najavljuju štrajk

Dodatnog povećanja zarada u obrazovanju do kraja godine neće biti, što znači da će zaposleni u prosveti morati da se zadovolje dobijenom povišicom od sedam odsto. Od zahteva da se prosvetarima isplati novogodišnja nagrada takođe nema ništa, jer to ne predviđa Zakon o budžetu. Ni od najave da bi zaposleni mogli dobiti solidarnu pomoć od po 20.000 dinara za sada nema ništa.

To je, prema rečima Valentine Ilić, predsednice Sindikata obrazovanja Srbije, epilog današnjeg sastanka predstavnika reprezentativnih sindikata obrazovanja sa ministrom prosvete Brankom Ružićem.

– Pitanje solidarne pomoći je ostalo otvoreno, tako da se ne zna da li ćemo dobiti pre ili posle izbora i u kom iznosu. Ministar je rekao da bi, ako dobijemo pomoć pre izbora, to moglo da se protumači da nas kupuju. Ne znam zašto se ranije pominjao iznos od 20.000 dinara. Ja sam bila na nedavnoj sednici Socio-ekonomskog saveta i nisam čula da je ministar to rekao. Tako da je ostalo otvoreno pitanje da li će solidarna pomoć, ako je uopšte bude, biti u istom iznosu koji su drugi dobili, poput zdravstva – kaže Ilić.

I Vladimir Adžić, iz Unije sidnikata prosvetnih radnika Srbije, navodi za Danas da je tokom sastanka provejavao stav da su plate zaposlenih u obrazovanju niske, ali da je sektorska povišica sve na šta mogu da računaju.

Adžić napominje da Unija ostaje pri svojoj odluci da 17. marta organizuje štrajk i protest u Beogradu i dodaje da će pozvati ministra Ružića i premijerku Anu Brnabić da se obrate zaposlenima.

