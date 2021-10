Promocija knjige ,,Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja” u Zaječaru – Vreme je da se posvetimo budućim vozačima!

Promocija knjige ,,Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja” održana je sinoć u OŠ ,,Ljubica Radosavljević Nada”.

Knjiga je namenjena uzrastu nižih razreda osnovne škole. U sklopu promocije predstavnici osnovnih škola i predškolskih ustanova na teritoriji grada Zaječara dobiće besplatne primerke za svoje biblioteke. Knjiga je već imala promociju u Boljevcu i Boru, a u novembru će biti promovisana i u Negotinu, čime bi se pokrila čitava Timočka Krajina.

Ideja autora je da se na nivou Srbije pokrene kampanja kako bi saobraćajno vaspitanje i obrazovanje dobilo oblik obaveznog predmeta u školi.

Celokupan projekat nema komercijalni karakter već društveno-koristan, odnosno da dođe do svake škole i do svakog deteta.

Uzor je potražen u priručnicima za učenje pravila saobraćaja iz razvijenih država, u kojima je broj fatalnih saobraćajnih nezgoda doveden u prihvatljive okvire.

Igor Jelić objašnjava da je knjiga ,,Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja” namenjena učenicima od 1. do 4. razreda i da je ona kao takva, prva knjiga iz trilogije. Cilj ovog izdavačkog poduhvata je da nastavni kadar i škole dobiju besplatan primerak ove knjige, a da kasnije knjiga dođe i do svakog deteta. Knjiga se bavi saobraćajnim vaspitanjem i obrazovanjem. Druga knjiga obuhvata pravila saobraćaja koja su potrebna deci od 5. do 8. razreda, a treća knjiga je užbenik za polaganje vozačkog ispita koji je namenjem srenjoškjolcima i kandidatima za vozače.

Ovom prilikom prisutni su naglasili da je veliki problem nepostojanje udžbenika koji će baviti isključivo ovom oblašću. Naime, saobraćajno vaspitanje i obrazovanje nemamo u formi obaveznog predmeta u školi, već se ova tematika obrađuje kroz više nastavnih predmeta. Knjiga bi pomogla učeteljima prilikom spremanja časova, a učenici bi napokon imali adekvatno obrazovanje iz ove oblasti.

,,Mi se prvenstveno bavimo saobraćajem i saobraćajnom delatnošću. Mi smo kao firma prepoznali potencijal ove knjige i odlučili da pomognemo autoru Nenadu Jevtiću i Igoru Jeliću, kao promoteru knjige. Smatramo da je ovakva jedna stvar jako bitna i da deca treba da se od najranijih dana upoznaju sa barem najosnovnijim pravilima o saobraćaju”, rekao je Uroš Aleksić iz firme ,,S PROJEKT”.

,,Na ovoj knjizi radilo se dosta dugo, nekih desetak godina. Ovo je vrlo jedna jednostavna ideja. Vi vozača ne pravite u 18 godina, taj proces mora da počne mnogo ranije. Svaki mladi vozač koji greši, on je već izgubljen kada ga roditelji prvi put prevedu preko uulice kada je uključeno crveno svetlo”, bio je jasan je autor Nenad Jevtić. Jevtić dodaje i da decu treba naučiti obrascu ponašanja i prihvatanju pravila, kako bismo jednog dana imali savesnog pešaka, biciklistu i vozača.

,,Kao što znamo, u našoj zemlji bezbednost saobraćaja je trenutno najaktuelnija stvar. Grade se putevi, unapređuje se sve u toj putnoj infrastrukturi, a najmanje se radi na edukaciji, odnosno na saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju dece. Ovo je odličan put kojim treba ići i koji treba unapređivati u budućnosti”, dodao je Lazar Savković, takođe predstavnik firme ,,S PROJEKT”.

Na promociji knjige bilo je reči o nedostatku poligona, koje su nekada škole imale. Poslednji poligon u Zaječaru zatvoren je još 1991. godine, a baš deo novca koji Srbija dobija od saobraćajnih kazni, mora se i treba iskoristiti za izgradnju poligona.

,,Svrha kazni u saobraćaju u Srbiji je punjenje budžeta. Da li je to prava svrha? Ne, nije. Svrha kazne je preventivna i edukativna”, dodao je autor ove knjige.

Zaključno sa tim, novac u budžetu koji bi deci pružio nove saobraćajne poligone postoji, a očigledno postoji i svest o važnosti učenja, razvijanja sposobnosti i ponašanja u saobraćaju.

Sada nam ostaje samo da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ovu ideju prepozna i sprovede je u delo.