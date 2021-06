Promenljivo vreme u Zaječaru, oko 27°C

U Srbiji pretežno sunčano i toplo, dok će na istoku i jugoistoku biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 11°C do 16°C, a najviša dnevna od 26°C do 29°C.

U Zaječaru u većem delu dana sunčano, popodne naoblačenje. Duvaće slab vetar, severnog pravca. Najniža temperatura 14°C, a najviša dnevna temperatura oko 27°C.

Narednih dana promenljivo oblačno, uz smenu sunca i pljuskova s grmljavinom.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima, kao i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora, promenlјivog raspoloženja i glavobolјe. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kod osetlјivih osoba.

Saobraćaj je u Srbiji umerenog intenziteta, a prohodnost puteva je dobra, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Vreme je suvo, sunčano i toplo sa temperaturama do tridesetog podeljka, a u popodnevnim i večernjim časovima mogući su kratkotrajni pljuskovi na području istočne i južne Srbije.

Prema poslednjim informacijama JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima vozila na izlaz iz zemlje na Horgošu čekaju četiri sata, na Кelebiji tri, a na Batrovcima i kod Šida dva sata.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).