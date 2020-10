Promenljivo oblačno u Zaječaru, uveče moguća kiša

U celoj zemlji biće umereno oblačno, a do kraja dana proširiće se jače naoblačenje sa zapada i jugozapada uslovljavajući mestimično kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji umereno oblačno i u većini krajeva suvo, a jače naoblačenje sa zapada i jugozapada do kraja dana proširiće se na celu zemlju, uslovljavajući mestimično kišu, a moguća je kratkotrajno i pojava pljuskova. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u planinskim predelima i na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna od 16 do 21 stepen.

U Zaječaru promenljivo oblačno, u toku noći moguća kiša. Vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura oko 10 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.

Do kraja nedelje biće umereno i potpuno oblačno uz postepen pad temperature, mestimično sa kišom, u subotu na planinama sa snegom. U nedelju prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Zatim, do kraja perioda suvo, u ponedeljak i utorak jutra hladna, ponegde sa slabim, prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano uz postepen porast temperature.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 15. oktobar 2020.

Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i glavobolјa. U saobraćaju je neophodna pažnja.

AMSS: Jesenji uslovi za vožnju, potreban oprez

Uslovi u kojima će se danas odvijati saobraćaj biće pravi jesenji, jer će biti umereno do potpuno oblačno sa najavljenim jačim naoblačenjem u poslepodnevnim i večernjim časovima.

Kiša, mokar kolovoz i slabija vidljivost otežavaju vožnju i tada su zastoji i usporena vožnja češći, a podsećaju vozače i da je sa prvim kapima kiše kolovoz uvek najklizaviji.

Prema poslednjim informacijama Uprave Granične policije, na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja. Kamioni na Kelebiji na izlazu iz zemlje čekaju tri sata, na Horgošu i Batrovcima dva sata, a na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.