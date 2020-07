Promenljivo oblačno, u Zaječaru oko 32 stepena

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U Srbiji će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i u većini mesta malo svežije, ali i dalje toplo vreme. Ponegde se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode: lokalno veća količina padavina za kratak vremenski period, grad, a u zoni pljuska jak vetar. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 16 stepeni do 22 stepena, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni, a na jugu i istoku i do 33 stepena.

U Zaječaru promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i grmljavinom. Duvaće slab, severni vetar. Jutarnja temperatura oko 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura do 32 stepena.

Do utorka promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, a ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, te velika količina padavina za kratak period. Od srede pretežno sunčano.

Biometeorološka prognoza za petak 3. jul 2020.

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Kod osetlјivih osoba su mogući nesanica i razdražlјivost. Pojačana koncentracija se preporučuje u saobraćaju.