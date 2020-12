Promenljivo oblačno u Zaječaru, oko 12°C

U celoj zemlji biće pretežno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim, ponegde sunčani intervali, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U većem delu Srbije biće pretežno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama sa snegom, dok se u novogodišnjoj noći u većini krajeva očekuje razvedravanje. Od sredine dana u centralnim i južnim krajevima povremeno sunčani intervali. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 3°C do 10°C, a najviša od 6°C na severu i zapadu do 15°C na jugoistoku Srbije.

U Zaječaru promenljivo oblačno. Vetar slab, južni. Najniža temperatura 1°C, a najviša dnevna temperatura oko 12°C.

U petak i subotu će biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, a od nedelje do kraja perioda umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. Za vikend u košavskom području povremeno jak jugoistočni vetar.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 31. decembar 2020.

Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovolјno na većinu hroničnih bolesnika. Najizraženije tegobe mogu osetiti astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici, pa im se preporučuje da slušaju savete lekara. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i glavobolјa. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja.

AMSS: Pojačan saobraćaj, zastoji su mogući, posebno u gradovima

Vozače i danas očekuje pojačan saobraćaj, koji u kombinaciji sa promenljivim vremenskim uslovima donosi česte zastoje i prekide u saobraćaju, a na koje posebno treba biti spreman u većim gradovima.

Za one koji još uvek to nisu uradili, a spremaju se da u narednim satima krenu na put prema najavi meteorologa mogu računati na mešovite vremenske prilike, od kiše i magle u nižim, do susnežice i snega u planinskim predelima preko 1000 metara nadmorske visine.

Putevi Srbije saopštili su da je na auto-putu E-75, deonica petlja Bubanj Potok – petlja Vrcin, zbog pojave magle smanjena vidljivost na 100 metara.

AMSS saopštava da nema neprohodnih puteva.

Na graničnim prelazima kao i na naplatnim rampama nema zadržavanja.