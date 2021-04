Promenljivo oblačno u Zaječaru, a za vikend letnje temperature

U većem delu zemlje biće pretežno vedro, dok se u Timočkoj Krajini očekuje promenljivo oblačno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji danas osetno toplije i u većem delu pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini, gde će se zadržati oblačno, ponegde sa rosuljom. Po podne, uveče i noću u svim krajevima doći će do prolaznog naoblačenja sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak, jugoistočni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 5°C do 10°C, a najviša od 22°C do 25°C. Samo će u Timočkoj Krajini biti svežije, od 15°C do 20°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno. Duvaće slab vetar, severoistočnog pravca. Najniža temperatura 10°C, a najviša dnevna temperatura oko 18°C.

Do kraja nedelje očekuje se promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i u većem delu suvo. Kratkotrajna kiša biće krajnje lokalnog karaktera. U petak i za vikend, prema najavama meteorologa, očekuje se letnje vreme uz temperature i do 30 stepeni. U noći od nedelje ka ponedeljku zahlađenje. U ponedeljak i utorak prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom, a od srede pretežno sunčano i toplije.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 29. april 2021.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima, kao i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora, promenlјivog raspoloženja i glavobolјe. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kod osetlјivih osoba.

AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja

Prijatne dnevne temperature koje su najavljene za danas, ali i uglavnom suvo vreme doneće lakšu i sigurniju vožnju.

Na putevima se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je AMSS. Vozačima će biti potrebno više pažnje i strpljenja, jer će ih, pored pojačanog saobraćaja na pojedinim deonicama, čekati usporena vožnja zbog započetih radova.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, nema zadržavanja na naplatnim stanicama.

Prema informacijama Uprave granične policije, u 05:15 časova, kamioni na Batrovcima čekaju 60 minuta.

Od 21.12.2020. do 28.06.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 36, deonica Davidovac (Popovac) – Grza – Straža (Zaječarski put) doći će do izmene režima saobraćaja u zoni tunela „Grza“ zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka. Savetuje se učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju –ograničenje brzine, zbog ulaska/izlaska mehanizacije i teretnih motornih vozila na državni put/gradilište, saopštilo je JP “Putevi Srbije”.

Od 01.03.2021. godine do 01.11.2021. godine, na delu državnog puta I B reda broj 35, na deonici Zaječar (Vrška čuka) – Кnjaževac (Кalna) izvodiće se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Za vreme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, pomoću semafora na 6 deonica, svaka deonica je dužine 600 m, a razmak između deonica je od 3 do 4 km. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom 24 časa neprekidno, navode iz JP “Putevi Srbije”.