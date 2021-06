Promenljivo oblačno, u Zaječaru 27°C

U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. U centralnim i južnim krajevima ponegde se očekuju i obilnije padavine, dok će na severu preovlađivati sunčano vreme. Duvaće slab i umeren severni i severoistični vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 10°C do 16°C, najviša dnevna od 23°C do 28°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno. Duvaće slab vetar, severozapadnog pravca. Najniža temperatura 14°C, a najviša dnevna temperatura oko 27°C.

Narednih dana promenljivo oblačno i umereno toplo. U većini dana na severu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, a u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Nastavlјa se period sa relativno nepovolјnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Naročit oprez se savetuje osobama sa bronhijalnom astmom i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolјe, razdražlјivosti i poremećaja sna. Povećana pažnja u saobraćaju je preporuka svim učesnicima.

Zbog prognoziranih povremenih pljuskova i mokrih kolovoza može biti čestih zastoja unutar gradova, jer se u kišnim danima intezitet saobraćaja i broj vozila na gradskim saobraćajnicama osetno povećava, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Osim vlažnih kolovoza, kiša vozačima smanjuje i vidljivost, a opasnost za vreme vožnje dolazi od popunjenih kolotraga i drugih oštećenja na putu koja se teže primećuju. Zato iz AMSS savetuju da se krene ranije i vozi na većem odstojanju i pažljivije, a gde je potrebno i smanjiti brzinu.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 05.15 časova, zadržavanja teretnih vozila na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije: GP Horgoš na izlazu čekaju oko 120 minuta, GP Kelebija na izlazu čekaju oko 120 minuta, GP Batrovci na izlazu čekaju oko 120 minuta, GP Šid – drumski na izlazu čekaju oko 60 minuta.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).