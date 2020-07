Promenljivo oblačno, u Zaječaru 26 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da se u celoj zemlji očekuje toplije vreme, umereno oblačno.

U Srbiji se danas očekuje toplije vreme, ujutro i prepodne umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 25 do 28 stepeni.

U Zaječaru ujutro i prepodne umereno oblačno, a posle podne sunčano. Vetar umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.

U utorak i sredu pretežo sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom između 29 i 32 stepena. U četvrtak prolazno naoblačenje i osveženje mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Od petka do kraja perioda promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, samo će se još u petak na severu zadržati pretežno sunčano.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 20. jul 2020.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima, kao i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora, promenlјivog raspoloženja i glavobolјe. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kod osetlјivih osoba.

AMSS: Brzinu prilagoditi uslovima puta

Iz AMSS-a obaveštavaju vozače u Srbiji da će nestabilne vremenske prilike obeležiti početak ove radne nedelje, pa se vozačima apeluje da brzinu prilagode uslovima na putu.

Zbog padavina koje su bile ovih dana, kao i u prepodnevnim satima danas, postoji mogućnost od pojave nanosa na putevima, što još više povećava klizavost puta.

Još jednu veliku opasnost predstavlja i pojava odrona na putevima, naročito na Đerdapskoj magistrali i putevima pored klisura.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim u toku dana moguća kratka zadržavanja.