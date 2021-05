Promenljivo oblačno, oko 18°C u Zaječaru

U Srbiji će biti oblačno i osetno hladnije, ujutro u severnim i zapadnim, a po podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče se na severu zemlje očekuje postepeni prestanak padavina. Vetar umeren i jak, severozapadni, u severnim, zapadnim i planinskim predelima povremeno i olujni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 8°C do 11°C, najviša dnevna od 12°C do 18°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno, popodne moguća kiša. Vetar umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura 11°C, a najviša dnevna temperatura oko 18°C.

U narednom periodu, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano, samo u petak ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku može biti slaba kiša. Vetar u planinskim predelima još u petak povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura će biti u porastu, od subote u većini mesta temperatura iznad proseka.

Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovolјno na hronične bolesnike. Naročito tegobe mogu imati cerebrovaskularni i srčani bolesnici. Mogući su reumatski bolovi i glavobolјa. Opreznost se i dalјe preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

U Srbiji se danas očekuju kiša i pljuskovi koji pored mokrih kolovoza i smanjene vidljivosti. Postoji još jedna opsanost, saopštio je AMSS, a to je ispunjenost kolotraga i drugih ulegnuća na putu vodom.

Zato smanjena i prilagodjena brzina predstavlja jedan od ključnih faktora za bazbednu vožnju, saopštio je AMSS.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP ” Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Prema informacijama Uprave granične policije RS, dobijenim u 05:20 časova, kamioni na Horgošu na izlazu čekaju 150 minuta, Kelebiji 300 minuta, Batrovci 180 minuta, Šidu 60 minuta.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).