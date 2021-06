Promenljivo oblačno, moguća kiša, oko 26°C u Zaječaru

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10°C do 16°C, najviša od 24°C do 28°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno, popodne kratkotrajna kiša ponegde. Duvaće umeren vetar, severozapadnog pravca. Najniža temperatura 13°C, a najviša dnevna temperatura oko 26°C.

Do ponedeljka promenljivo oblačno i umereno toplo, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. U ponedeljak malo hladnije, a od utorka pretežno sunčano i toplije.

Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim obolјenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolјe i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju.

Vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje i povremeno mokri kolovozi Kada su ovakve vremenske prilike, broj vozila se na gradskim saobraćajnicama povećava, a to može biti razlog čestih zastoja.

Na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja, ali pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se popodne.

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima za sve kategorije vozila na izlazu iz zemlje, nema dužih zadržavanja.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).