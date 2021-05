Promenljivo oblačno, moguća kiša krajem dana, u Zaječaru oko 22°C

U Srbiji će biti promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i pljuskova sa grmljavinom. U toku dana suvo vreme će se zadržati samo na severu i severozapadu Srbije, gde se kiša očekuje tek u toku noći. Duvaće slab, promenljiv vetar, uveče i u toku noći u pojačanju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 9°C do 15°C, a najviša od 20°C do 25°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno, krajem dana moguća ponegde kiša. Vetar umeren, severoistočni. Najniža temperatura 15°C, a najviša dnevna temperatura oko 22°C.

Narednih dana biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a samo će u subotu biti suvo vreme sa više sunčanih intervala.

Očekivana biometeorološka situacija će biti povolјnija za hronične bolesnike. Izvestan oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima. Kod osetlјivih osoba mogući su glavobolјa, promenlјivo raspoloženje i rematski bolovi, naročito u drugom delu dana.

Saobraćaj u Srbiji i danas će se odvijati uz promenljive vremenske uslove za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Saobraćaj je umerenog intenziteta

Vidljivost je smanjena na području Sjenice. AMSS upozorava na mestimično vlažne kolovoze. Poseban oprez savetuje se na deonicama gde su u toku radovi. Mogući su zastoji.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja. Kamioni se zadržavaju na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima: Šid (osam sati), Bezdan (sedam sati), Batrovci i Horgoš (šest sati) i Kelebija (pet sati).

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).