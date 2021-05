Promenljivo oblačno i vetrovito, u Zaječaru 22°C

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 7°C do 14°C, a najviša dnevna od 20°C do 24°C.

U Zaječaru promenljivo oblačno, sa više sunca. Duvaće umeren do jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura 12°C, a najviša dnevna temperatura oko 22°C.

Do srede će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i dnevnom temperaturom ispod proseka za ovaj period godine, a zatim uglavnom suvo i toplije.

Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se naročto savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija.

U Srbiji je danas saobraćaj umerenog intenziteta, ali će prvi dan vikenda obeležiti promenjive vremenske prilike, zbog čega su mogući i odroni.

Prema informacijama JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u zemlji, osim na Kelebiji gde teretna vizila na izlaz iz zemlje čekaju dva sata.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).