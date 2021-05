Promenljivo oblačno, do 28°C u Zaječaru

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno, u većini mesta s dužim periodima sunčanog vremena, samo na severu i zapadu ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10°C do 16°C, najviša dnevna od 22°C na severu do 30°C na jugu i istoku.

U Zaječaru promenljivo oblačno, sa više sunca. Duvaće umeren vetar, jugozapadnog pravca. Najniža temperatura 15°C, a najviša dnevna temperatura oko 27°C.

U utorak sunčano i veoma toplo. Od srede nestabilno i svežije za desetak stepeni.

Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim problemima. Glavobolјa i razdražlјivost se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.

Saobraćaj je pojačanog intenziteta unutar gradova dok se na svim autoputevima i glavnim putnim pravcima u Srbiji trenutno odvija bez zastoja i prekida.

Auto-moto savez Srbije upozorava na moguću kišu, što može povremeno otežavati vožnju zbog mokrih kolovoza.

Prema informacijama JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Kako je saopštila Uprava granične policije, zadržavanja nema ni na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u zemlji, osim na Batrovcima gde teretna vozila izlaz iz zemlje čekaju dva sata.

Od 27.04. do 01.11.2021. godine, biće izvođeni radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 35, na deonici Negotin – Zaječar.

U toku izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od 17. maja do 17. septembra 2021. godine, u periodu od 07 do 17 časova, izvodiće se radovi na rehabilitaciji na državnom putu I B reda broj 34, deonica Golo Brdo-HE Đerdap I (od km 140+500 do km 165+055).