Promenjeni termini za polaganje prijemnih ispita za muzičku školu

Osnovna muzička škola “Stevan Mokranjac” u Zaječaru organuzuje prijemni ispit u avgustovskom roku za upis novih učenika u pripremni i prvi razred.

Prijemni ispit za pripremni i prvi razred osnovne muzičke škole, biće održan u 27. i 28. avgusta 2020. godine od 10 do 12 časova i od 17 do 19 sati i 29 avgusta 2020. godine od 10 do 12 časova.

Upis u muzičku školu biće obavljen 31.08.2020. po objavljivanju rang liste na sajtu škole.

Prijave za polaganje prijemnog ispita za upis u pripremni i prvi razred Osnovne muzičke škole ,,Stevan Mokranjac“ u Zaječaru, za školsku 2020/2021. godinu, može se poslati i elektronskim putem popunjavanjem elektronskog formulara.