U subotu privremena obustava saobraćaja u centru grada

U subotu privremena obustava saobraćaja

Zbog održavanja defilea folklora “Balkan širi kolo kraj Timoka” u subotu 5. oktobra će na snazi biti privremena obustava saobraćaja u samom centru grada.

“Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila, zbog održavanja defilea folklora „Balkan širi kolo kraj Timoka“, u ul. Nikole Pašića, od kružnog toka do Crkve, ul. Timočke bune, od Crkve do Narodnog pozorišta i ul. Svetozara Markovića, od Narodnog pozorišta do kružnog toka“, saopštavaju nadležni.

Saobraćaj će biti obustavljen u vremenu od 14 do 15 časova.

U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će seusmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.

Za sutra najavljena i isključenja struje

Zbog radova na redovnom održavanju mreže, iz Elektrodistribucije u Zaječaru najavljena su planska isključenja struje za petak.

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga će u petak 4. oktobra bez struje od 8 do 14 časova ostati ulica Dr. Miševića.

Takođe, od 9 do 13 sati i 30 minuta, struju neće imati potez Barice i Nenčin Breg.

Od 14 do 15 časova bez snabdevanja električnom energijom će ostati deo Višnjara.

U periodu između 15 i 17 časova struju neće imati deo Grljanskog puta.

ZaječarOnline/O.B.