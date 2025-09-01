Privremena obustava saobraćaja 2. septembra

Privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila,radi priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, u delu ul. Đure Salaja, odul. Pane Đukića do ul. Vojvode Putnika, dana 02.09.2025. godine, u vremenskom periodu od 09,00 č. do 17,00 č.

Zajecaronline/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!