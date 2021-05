Priveden nastavnik muzike iz Zaječara, zbog sumnje da je obljubio maloletnice

Kako je Za mediji potvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, juče je određeno zadržavanje do 48 sati, za sedamdeset sedmogodišnjeg V.D. iz Zaječara, osumnjičenog je da je u periodu od 2005. do 2014. godine, u više navrata, vršio obljubu sa tada maloletnim devojčicama, koje danas imaju 27 i 25 godina.

On je, kako se navodi u saopštenju, nedozvoljene radnje nad njima izvršavao u vreme kada im je davao privatne časove pevanja. Prema nezvaničnim informacijama, prestresom njegovog stana pronađene su fotografije nagih oštećenih devojčica na USB fleš memoriji i snimak seksualnog odnosa sa sestrom jedne od njih. Još uvek se ne zna da li su žrtve same progovorile ili se na drugi način došlo do ovih saznanja, prenosi zamedia.rs.

Poslednji sličan slučaj u Zaječaru, imao je sudski epilog, krajem prošle godine, kada je šezdesetpetogodišnji Zaječarac zbog seksualnog zlostavljanja maloletnice, osuđen na sedam godina zatvora.

Izvor: zamedia.rs