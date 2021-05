Prijava izgubljene lične karte ubuduće posredstvom internet portala MUP

Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove usvojio je danas predlog Vlade o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, kojima se pojednostavljuje i pojeftinjuje procedura za građane koji izgube taj dokument, a olakšano je postupanje i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Do sada je građanin, kad izgubi ličnu kartu, to morao oglašavati u Službenom glasniku, za šta je trebalo platiti taksu, a ubuduće će biti dovoljno da se to uradi posredstvom internet portala MUP.

Kako je objasnio sekretar MUP Zoran Lazić, time će evidencija o izgubljenim ličnim kartama biti na jednom mestu i ti podaci neće morati da se traže od Službenog glasnika.

Jednostavnije je za nas, a lakše za građane, konstatovao je Lazić.

