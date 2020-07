Pretežno sunčano i malo toplije, u Zaječaru do 27 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti pretežno sunčano i malo toplije.

U Srbiji danas jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14 stepeni, najviša dnevna od 24 stepena do 28 stepeni.

U Zaječaru sunčano. Vetar slab, severoistočni. Najniža temperatura oko 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.

U sredu i četvrtak pretežno sunčano i toplije. U severnim krajevima u četvrtak uveče i tokom noći naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U petak i za dane vikenda, promenljivo oblačno, svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Do kraja perioda suvo uz manji porast temperature.

Biometeorološka prognoza za utorak 14. jul 2020.

Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa se svima savetuje izvestan oprez. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja.