Pretežno sunčano i ekstremno toplo, u Zaječaru 39°C

U celoj zemlji biće sunčano i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom i do 40°C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji se danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, a posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije i u Vojvodini, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17°C do 25°C, a najviša od 37°C do 40°C.

U Zaječaru sunčano i toplo. Vetar slab, južni. Najniža temperatura 21°C, a najviša dnevna temperatura oko 39°C.

Narednih dana na području Srbije biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom i do 40°C. Od subote do ponedeljka sledi osveženje sa temperaturama nižim za pet do osam stepeni, a zatim ponovo veoma toplo.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 24. jun 2021.

Relativno povolјne biometeorološke prilike pogodovaće hroničnim bolesnicima i osetlјivim osobama. Izvestan oprez se savetuje, posebno kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolјu. Zbog očekivane vrlo visoke temperature vazduha, kao i visoke vrednosti UV indeksa, neophodno je preduzeti adekvatne mere zaštite prilikom boravka na otvorenom.

AMSS: Pojačan saobraćaj

Početak letnje sezone donosi osetno veći broj vozila na autoputevima, magistralnim pravcima, naplatnim rampama i pojedinim graničnim prelazima.

Iz AMSS vozačima savetuju da zbog visokih temperatura na put kreću u jutarnjim satima ili kasnije popodne.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP “Putevi Srbije”, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5:15 časova, nema dužih zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelzima. Teretna vozila na Batrovcima na izlazu čekaju 180 minuta, Šidu 240, Kelebiji 60, Horgošu 240 minuta.

AMSS skreće pažnju da su u toku radovi na brojnim deonicama puteva.

U istočnoj Srbiji radovi se odvijaju na putevima: Negotin – Zaječar, Zaječar – Кnjaževac, na deonici Golo Brdo – HE Đerdap I, kao i na putu Zaječar – Paraćin u zoni tunela „Grza“.