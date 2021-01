Pretežno oblačno u Zaječaru, oko 7°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti pretežno oblačno i kišovito.

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo hladnije, a više padavina biće na istoku i jugoistoku Srbije, gde će kiša padati veći deo dana. Na visokim planinama sneg. U ostalim krajevima padavine se očekuju uglavnom posle podne i uveče, ali će biti povremene i slabijeg intenziteta. Suvo vreme zadrzaće se samo na krajnjem zapadu i severozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na jugu Banata još ujutro jak, jugoistočni, do kraja dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -1°C do 7°C, a najviša od 6°C do 10°C.

U Zaječaru oblačno sa kišom. Duvaće umeren vetar, severoistočnog pravca. Najniža temperatura 5°C, a najviša dnevna temperatura oko 7°C.

Jutarnje temperature u Timočkoj Krajini:

-2º Babin zub;

+4º Кlokočevac, Bor, Кladovo, Кnjaževac;

+1º Lukovo, Svrljig;

+5º Zaječar, Negotin; Sokobanja;

+2º Žagubica.

U utorak još ujutro ponegde kiša, na visim planinama sneg, a u toku dana uglavnom suvo, u nižim predelima uz duže zadržavanje niske oblačnosti, a u brdsko-planinskim uz delimično razvedravanje. U toku noći novo naoblačenje s kišom zahvatiće severozapadne, zapadne i jugozapadne delove Srbije.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 4. januar 2021.

Kardiovaskularni bolesnici i astmatičari mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija moguće su pospanost, glavobolјa i neraspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatan oprez.

AMSS: Oprez u vožnji zbog kiše i mokrih kolovoza

Prvog radnog dana u ovoj godinI vozače, prema najavama meteorolooga, očekuje kiša i mokri kolovozi u centralnim i jugoistočnim krajevima Srbije.

Pored mokrih kolovoza i usporenog saobraćaja, upozoravamo vozače i na opasnost od odrona na koje treba računati na putevima pored Ibra i Drine, mogući su u ovčarsko-kablarskoj klisuri, a vozite opreznje i na đerdapskoj magistrali, na putevima kroz stenske useke, kao i onim koji vode u planinske predele, saopštio je AMSS.

Smanjena vidljivost na planinskim prevojima zbog magle. Sitni odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina, u

klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji na Đerdapskoj magistrali (IB-34).

Zbog najavljenog snega na Kopaoniku, zimska oprema u vidu zimskih pneumatika i lanaca je obavezna.

Na granicama i naplatnim rampama nema zadržavanja.