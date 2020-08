Pretežno oblačno, u Zaječaru 32 stepena

U celoj zemlji danas biće pretežno oblačno, nestabilno i osetno svežije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji danas pretežno oblačno, nestabilno i osetno svežije vreme. Biće uslova za nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Vetar slab do umeren, u Banatu još ujutro i prepodne jak, jugoistočni, tokom dana u slabljenju (osim pri grmljavinskim procesima), a zatim i u svim krajevima u skretanju na istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 stepeni do 21 stepen, a najviša od 22 stepena do 27 stepeni.

U Zaječaru promenljivo oblačno, u nekim delovima moguća kiša tokom dana. Vetar umeren, istočni. Najniža temperatura oko 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.

Do 12. avgusta zadržaće se promenljivo oblačno, ali će biti toplije, na severu sa periodima sunčanog vremena, a uglavnom u centralnim i južnim predelima sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za sredu 5. avgust 2020.

Cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje oprez usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i reumatski bolovi su moguće kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja učesnika u saobraćaju.

AMSS: Vozačima upozorenje na mokre kolovoze

Iz AMSS-a saopštavaju da na putevima u Srbiji vozače danas očekuju nestabilni uslovi za vožnju, mokri kolovozi i povremeni pljuskovi. Na brojnim putevima u toku su radovi, pa je potreban dodatni oprez.

Na rampama za naplatu putarine nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije kamioni na Horgošu čekaju oko tri sata, na Batrovcima oko dva sata, a na Kelebiji sat.