Pretežno oblačno sa kišom, u Zaječaru 5°C

U celoj zemlji biće pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa padavinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji pretežno oblačno i hladnije. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije u nižim predelima se očekuju mešovite padavine – kiša i sneg, a na planinama sneg i stvaranje snežnog pokrivača. U Vojvodini će biti pretežno sunčano. Vetar umeren do jak, severozapadni, najniža temperatura od -2°C do 5°C, a najviša dnevna od 3°C do 7°C.

U Zaječaru oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Vetar umeren do jak, severozapadni. Najniža temperatura 1°C, a najviša dnevna temperatura oko 5°C.

Narednih sedam dana biće suvo, stabilno i prosečno hladno vreme za poslednju dekadu novembra sa slabim jutarnjim mrazevima, čestom pojavom magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, a sa više sunčanih sati u planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza za subotu 21. novembar 2020.

Usled postepene stabilizacije vremenskih prilika, kod većine hroničnih bolesnika moguće su uobičajene tegobe. Oprez se savetuje nervno labilnim osobama i astmatičarima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i nesanica. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija.

AMSS: Mokri kolovozi, opasnost od poledice

AMSS saopštio je da će vozače danas na putevima Srbije pratiti promenljivi uslovi vožnje. U nižim predelima mestimično mokri kolovozi zbog povremeno slabe kiše, dok će tokom dana biti susnežice i snega u južnim krajevima Srbije, koji će na ovim putevima donositi i zimske uslove vožnje.

Zbog mraza i mokrih kolovoza u višim predelima postoji opasnost od stvaranja poledice. Magla smanjuje vidljivost na prilaznim putevima Kopaoniku, dok je u ostalim krajevima ona za sada dobra.

Prvog dana vikenda saobraćaj je van gradova slabijeg inteziteta i odvija se usporeno jedino na deonicama gde su u radovi toku, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu čekaju dva sata, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.