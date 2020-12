Pretežno oblačno, povremeno sa kišom, u Zaječaru 1°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti pretežno oblačno, a u Timočkoj Krajini moguće je provejavanje slabog snega.

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom. Na visokim planinama i u Timočkoj Krajini moguće je provejavanje slabog snega. Posle podne u jugozapadnim, do kraja dana i u toku noći i u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području povremeno jak i olujni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 0°C do 5°C, najviša dnevna od 3°C u Timočkoj Krajini do 10°C na jugoistoku Srbije.

U Zaječaru oblačno, povremeno sa ledenom kišom. Vetar umeren, istočni. Najniža temperatura 0°C, a najviša dnevna temperatura oko 1°C.

Jutarnje temperature u Timočkoj Krajini:

-4 °C Lukovo;

-2°C Svrljig, Babin Zub i Bor;

-1 °C Žagubica;

±0 °C Zaječar, Кlokočevac, Negotin, Кladovo, Кnjaževac, Sokobanja.

U četvrtak će biti malo i umereno oblačno i suvo. U petak postepeno povećavanje oblačnosti. Tokom prepodneva će se zadržati suvo vreme. Sredinom dana na jugozapadu, posle podne i u ostalim krajevima mestimično se očekuje kiša, na visokim planinama provejavanje snega.

Biometeorološka prognoza za sredu 9. decembar 2020.

Očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Oprez se posebno savetuje kardio-vaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije u formi razdražlјivosti, glavobolјe i bolova u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

AMSS: Smanjena vidljivost

Zbog pojave magle smanjena je vidljivost na pojedinim putnim pravcima, a na pojedinim deonicama ima snega.

Vidljivost je zbog magle smanjena na auto-putu E-75, na deonici petlja Bubanj potok – granica SRB/RSM (Preševo).

U Timočkoj Krajini kolovozi su vlažni, mestimično ima snega na kolovozu do 5 cm. Takođe, na teritoriji Zajačara, na Čestobrodici vidljivost je od 50-70 metra, na Tresibabi je od 50-100 metara, na Babinom Zubu do 50 metara, a u opštini Negotin i na Rtnju vidljivost je do 50 metara.

Sitni odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najizraženiji na Đerdapskoj magistrali (IB-34). Zbog niskih jutarnjih temperatura, moguće je stvaranje poledice. Saobraćaj se odvija otežano, savetuje se oprezna vožnja, pridržavanje saobraćajne signalizacije i upotreba zimske opreme.

Mraz i hladna košava na ulazu i izlazu iz tunela, preko mostova, na nadvožnjacima i preko planinskih prevoja utiču na stvaranje poledice.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama, ni na putničkim terminalima na graničnim prelazima. Kamioni na Horgošu i Kelebiji na izlazu iz zemlje čekaju dva sata, na Batrovcima oko šest pet sati, a na prelazu Šid oko sat vremena.