Pretežno oblačno, krajem dana razvedravanje

U celoj zemlji će se zadržati nestabilno vreme sa kišom, a na severu i severozapadu krajem dana postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će se zadržati nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku zemlje i to u toku pre podneva. Ponegde se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima za kratak period, a u zoni pljuska i sa kratkotrajnim olujnim vetrom. Na severu i severozapadu krajem dana postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 16 do 18 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura od 24 stepena do 26 stepeni.

U Zaječaru pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar će biti slab do umeren, zapadnih pravaca. Najniža temperatura oko 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.

Narednih dana pretežno sunčano vreme uz dnevni razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na istoku i u brdsko-planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza za sredu 19. avgust 2020.

Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

AMSS: Oprez za volanom!

Iz AMSS-a savetuju vozačima dodatnu opreznost, jer će danas biti nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se mogu očekivati i nepogode sa velikom količinom padavina, praćene jakim vetrom.

Ukoliko vozača na putu zatekne snažan pljusak ili nevreme najsigurnije je da se zbog smanjene vidljivosti zaustavi na prvom bezbednom mestu, uključi sva četiri pokazivača pravca i sačeka završetak nepogode.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja ni na graničnim prelazima, dok kamioni na Horgošu čekaju sat i po na izlasku iz zemlje, na Kelebiji dva sata, kao i na Batrovcima.