Premijerno prikazivanje filma „Božji čovek” u sklopu 6. Festivala hrišćanske kulture

U petak, 17. septembara, sa početkom u 10h, u svečanoj dvorani zaječarske Gimnazije biće priređen književni portret Vladimira Pištala, u kojem će učestvovati Vladimir Pištalo i Nenad Šaponja. U porti Sabornog hrama, sa početkom u 19.30 sati, zakazano je svečano otvaranje 5. Festivala duhovno-dokumentarnog filma, dok će se u nastavku prikazati film o Svetom Nektariju Eginskom „Božji čovek”.

Jelena Popović režirala je igrani film ,,Čovek Božji” u trajanju od 85 minuta.

U žitijima svetih nalazimo snagu. Njihove borbe odražavaju našu, a njihovi trijumfi nad ljudskim slabostima nam daju nadu. To je tema našeg filma, koji je zasnovan na veri – Čovek Božji. Čitav život grčkog svetitelja Nektarija Eginskog obeležio je progon. Budući sveštenik običnog naroda, njegovo smirenje je nerviralo njegove gorde kolege a njegova odanost je pobudila njihove sumnje i zbog toga su ga klevetali. Uprkos tome što je sa vernicima koji su ga voleli prognan iz Egipta, Nektariju je vera u Boga bila najbolja odbrana.

Za razliku od sebi nadređenih, koji su bili opčinjeni svetovnim počastima i moći, Nektarije se brinuo o siromašnima, učio seoske devojke da čitaju i pišu, ličnim primerom nadahnjivao mladiće da postanu sveštenici, pisao je knjige i propovedao uzdižući verni narod. Uprkos decenijskim naporima verskog establišmenta da ga diskredituje i poruši njegova dobra dela, Sveti Nektarije je osnovao manastir na Egini, neplodnom i pustom ostrvu, koji i danas predstavlja svetionik brojnim hodočasnicima. Čak je i njegov poslednji trenutak na zemlji bio u službi pomoći drugima. Ubrzo posle njegove smrti, dok su usnulog Nektarija presvlačili, njegova odeća je pala na paralizovanog čoveka koji je ležao u bolničkom krevetu pored njega i taj hromi čovek je tada ustao i prohodao. Takođe, nadamo se da će Čovek Božji probuditi paralizovanu veru u publici širom sveta.

Film je osvojio „Nagradu publike“ u takmičarskoj konkurenciji na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi i „Nagradu publike“ na Festivalu grčkog filma u Los Anđelesu. Selektovan je na Filmskom festivalu u Feniksu, Fresco International Film Festival i Great Lakes Christian Film Festival (avgusta 2021) i na Filmskom festivalu „Religion Today“ u Trentu, Italija (septembra 2021). U avgustu je zatvorio Atinski otvoreni filmski festival.

Moscow International Film Festival (Audience Award Winner)

Los Angeles Greek Film Festival (Audience Award Win)

Phoenix Film Festival (Official Selection)

Great Lakes Christian Film Festival (Official Selection)

Fresco International Film Festival (Official Selection)

Religion Today (Official Selection)