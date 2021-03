Premijerka Brnabić i ministarka privrede Atanasković posetile Zaječar

Zaječar je među vodećim lokalnim samoupravama u kojima se realizuje program “Moja prva plata” istakla je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić prilikom posete Zaječaru. Ovom prilikom, premijerka Brnabić pozvala je još jednom sve ljude da se što pre vakcinišu protiv korona virusa.

Prеdsеdnica Vladе Rеpublikе Srbije Ana Brnabić i ministarka privrede Anđelka Atanasković posetile su Zaječar. One su obišle Fabriku mеrnih transformatora gde su razgovarale sa zaposlenima i punkt za vakcinaciju u Domu kulture u Kotlujevcu.

„Meni je ovo četvrti put u Zaječaru od kada sam postala predsednica Vlade Republike Srbije. Nema veze sa izborima, dolazim u Zaječae zato što ovde ima mnogo projekata. Dva puta sam bila da obiđem rekonstrukciju osnovnih škola, jednom da pokažemo kako nam ide elektronski upis u vreme kada još nismo znali da će biti korone, i sve ono što smo radili u oblasti elektronske uprave i uvođenja elektronskih usluga za građane i privredu nam je pomoglo da smo otporniji, da spremnije sačekamo ovu strašnu pandemiju. U Fabrici mernih transformatora, neverovatna je stvar zaista – 227 zaposlenih. Naš lokalni domaći privrednik. Pored toga što smo danas hteli da promovišemo je program „Moja prva plata“. U Zaječaru je samo 110 mladih ljudi je dobilo prvo radno mesto preko programa „Moja prva plata“. Zamislite koliko je to veliko i važno. Koliko smo mnogo uradili. 110 mladih ljudi, koji verovatno bez programa ne bi dobili šansu za radno mesto, i to upravo u godini kada je privreda bila najopterećenija, usled ove pandemije korona virusa. Samo u Fabrici mernih transformatora 18 mladih ljudi je dobilo posao.”

Premijerka Ana Brnabić obišla je danas u Zaječaru i punkt za vakcinaciju u Domu kulture u Kotlujevcu i izrazila zadovoljstvo zbog toga kako napreduje proces vakcinacije, jer je prosek vakcinisanih u Zaječaru malo iznad republičkog proseka.

Što se tiče vakcinacije, Zaječar je nešto malo iznad republičkog proseka što je fenomenalno, ali ima još dosta mesta za dalje unapređenje svih nas. Hoću da kažem da sam posebno zadovoljna time kako ide vakcinacija onih u starosnoj kategoriji između 65 i 74 godine. To je čak 46% građana vakcinisano i to je odlično. Oni su ugrožena kategorija. Oni su jedni od prioriteta kategorija.”

Brnabić je pohvalila Tehničku školu u Zaječaru, kao i zaječarsku Gimnaziju i dodala da u budućnosti treba dosta da se radi na dualnom obrazovanju.

„Odlična je Tehnička škola u Zaječaru, ali sam danas i naučila nešto novo, a to je da je privredi u Zaječaru, pored tog dualnog profila tehničar mehatronike, potrebna i energetika. Pa ćemo videti sa Tehničkom školom, čim se vratim u Beograd, da li možemo i taj dualni obrazovni profil da otvorimo. Ali to su te stvari gde vi gurate mlade ljude, i dualno obrazovanje, i “Moja prva plata”, to su nekako 2 dela jedne iste slike. I kad sve to uradimo, zaista ćemo imati mnogo lakše zapošljavanje mladih, ali i mnogo fleksibilniju privredu kod nas. I ja se nadam manje internih migracija u okviru Srbije, što nam je važno. Važno nam je da ljudi ostaju, da deca ostaju tamo gde su se rodila, gde su odrasla, da nemamo iseljavanja u veće gradove, posebno iz sela u veće gradove, iz manjih opština u veće gradove, zato što nam je važno da ravnomerno razvijamo Srbiju. Još jedna izutetno važna stvar za Zaječar je što je jaka Gimnazija i to će biti sve važnije u budućnosti. Kako mi idemo, vi vidite da u poslednjih nekoliko godina u Republici Srbiji dolazi sve više investitora koji ulažu u istraživanje i razvoj, u kvalitetnija radna mesta, u bolje plaćena radna mesta i zato nam je Gimnazija važna. Gimnazija u Zaječaru postiže u proseku bolje rezultate nego republički prosek. I kroz digitalizaciju škola treba još dosta toga uraditi“, rekla je Brnabić.

„S obzirom na to da mi je četvrti put u Zaječaru, verujem da ne možete da me optužite za funkcionersku kampanju. Posebno zato što sam došla ovde da skrenem pažnju na neke izuzetno važne stvari, a to je da u okviru programa „Moja orva plata“ imamo 110 mladih iz Zaječara koji su zaposleni, da je privreda sve jača, sve otpornija, da posetim Fabriku mernih transformatora gde je čak 18 mladih zaposleno. Ja mislim da to nije funkcionerska kampanja. Ne stidim se što sam član Srpske napredne stranke i ne stidim se što radim za svoju stranku. Ali uvek i stalno za svoju stranku radim van radnog vremena“, dodala je Brnabić.

Ministarka privrede Anđelka Atanasković pohvalila je rukovodstvo FMT-a, jer su pružili šansu mladim ljudima da dobiju posao.

„Prvi put sam u Zaječaru i ovo je moja poseta fabrici FMT, u planu već najavljena. To je neki moj plan obilaska svih firmi, maltene, u Srbiji koji sam zaplanirala u svom mandatu da obiđem, da razgovaram sa ljudima u kojim problemima i kojim stvarima možemo da im pomognemo. Fabrika je koristila sredstva iz našeg fonda, iz naših podsticaja i ujedno je i nosilac za “Moju prvu platu”, gde imaju 18 mladih radnika koji nastavljaju posao. Tako da je to ono što ja, kao ministar privrede, treba da odradim, da brinem o svim tim privrednicima i želja mi je da stvarno to tako i ostavim. Takođe je ministarstvo privrede, moram reći da se bavi i infrastrukturnim projektima, i trenutno u Zaječaru je konkurisalo za kamp mladih na Kraljevici i obilaznicu sa trotoarom. To je vredno 100.000.000, s tim što minstarstvo privrede daje 50%, dakle dobili su oko 50.000.000. Mi smo tu uvek za pomoć“, kaže Atanasković.

Vlada Republike Srbije dosta je učinila za Zaječaru i ovaj grad ne bi mogao da funkcioniše bez pomoći Vlade, istakao je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

„Vlada Republike Srbije nam je neizmerno pomogla u ove 4 godine da se izvučemo iz ozbiljne finansijske krize u kojoj se Zaječar nalazio i da omoguće veliku stvar, a to je otvaranje privredne zone “Zapad”. Velika zahvalnost, koju sam izrazio i pre 3 dana kada je bio predsednik, predsedniku i čitavoj Vladi. Znam koliko su truda uložili za ono što je Zaječaru najbitnije, a to je dovođenje investitora u ovaj grad. Dolazak Aptiva je novi život za Zaječar. Biće lakše i budžet da se puni, i da sređujemo, kao što uveliko radimo, i ulice, i puteve, i kanalizaciju, i fabrike za preradu otpadnih voda i milione drugih poslova i što je još važnije, bilo je raznih komentara što se ovde gradi stadion i košta toliko koliko košta, pametnima je jasno, ne treba objašnjavati, ali zašto nije prvo Zdravstveni centar. Projekat je gotov i pitanje je dana kada ćemo krenuti sa dečijim odeljenjem i sa gerontološkim centrom“ kazao je Ničić.