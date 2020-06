Premijerka Ana Brnabić obišla radove na rekonstrukciji OŠ „Hajduk Veljko“ i sportske hale u Kotlujevcu

Predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, danas je posetila Zaječar i u okviru ove posete obišla radove u školi „Hajduk Veljko“, sportskoj hali u Kotlujevcu i prisustvovala prezentaciji e-upisa i bee-bot robota u OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“. Premijerku je dočekao gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić.

Ničić je poželeo dobrodošlicu premijerki i naglasio da je vrlo srećan što je naš grad ugostio već treći put u poslednjih godinu i po dana.

„Jako mi je drago što premijerku dočekujemo baš u OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“ gde smo bili kada je škola bila u procesu rekonstrukcije. Imali smo prilike da sa premijerkom obiđemo i radove u OŠ „Hajduk Veljko“, kao i u sportskoj hali u Kotlujevcu gde je država uložila ukupno 204 miliona dinara. Nažalost, ponovo ulažemo u novu halu, koju su neki ljudi ostavili da propadne“, rekao je Ničić.

Gradonačelnik je najavio da uskoro očekuje i početak druge faze ovog projekta koja uključuje i zatvoreni bazen vrednosti oko 4 miliona evra. Ničić je pohvalio i elektronski upis, čijoj je prezentaciji premijerka takođe prisustvovala.

„Lepo je videti sve ovo i ono što Zaječar očekuje je mnogo više dece i rast prirodnog priraštaja i da ove škole koje renoviramo budu pune. Očekujemo da jedna velika investicija dođe u naš grad, kao što su dolazile u zapadnoj Srbiji i Vojvodini. Ovih dana ćemo premijerka i ja imati razgovore sa predsednikom i njegovim timom i očekujemo da ćemo obećanja od prošle godine ispuniti“, kaže Ničić.

On je podsetio da je kompanija Aptiv obavila razgovore sa više od 2100 zainteresovanih kandidata za rad u toj firmi i da će ljudi polako početi da dobijaju posao.

„To je ono što je budućnost, to je ono što je život. Privreda, škole, to mora da počne da se razvija i da se ponovo vratimo i budemo ono što smo bili, a to je lider ovog dela istočne Srbije“, rekao je Ničić.

Premijerka Brnabić se na početku svog izlaganja zahvalila gradonačelniku Ničiću na gostoprimstvu i rekla da OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“ koju je obišla i tokom radova izgleda fenomenalno.

„Drago mi je kada novac svih građana uložimo da sredimo nešto i to uradimo kako valja. Pogotovo mi je drago kada je u pitanju prosveta i obrazovanje. Mi smo do sada rekonstruisali preko 100 osnovnih škola na teritoriji Srbije, a trenutno smo u procesu rekonstrukcije još 38 škola. U ovu školu smo konkretno uložili oko 2 miliona evra. Naši najmlađi, naši prvaci i druga deca koja su u osnovnim školama treba da imaju najbolje uslove za učenje i rad. To nam je bila ideja vodilja kroz ceo naš mandat. To podrazumeva da su škole povezane na internet i da imaju računare, da smo uveli programiranje kao obavezan predmet u osnovnim školama i da smo krenuli da uvodimo digitalne učionice”, rekla je premijerka.

Ona je navela da će u obrazovanje od 1. septembra biti uvedena još jedna novina u vidu novog predmeta – „Digitalni svet“.

„Ovim pokazujemo da trčimo brže nego svi ostali i da toliko novca, ljubavi i energije ulažemo u osnovne škole zato što je to polazna tačka i trudimo se da na tim osnovama gradimo našu državu“, kaže Brnabić.

Direktor IT Kancelarije, Mihailo Jovanović prezentovao je 2 online usluge, e-vrtić i e-upis.

„Obe usluge dostupne su roditeljima putem interneta, odnosno mobinih telefona. Usluga e-vrtić omogućava roditeljima da sa bilo koje tačke planete prijave svoje dete za vrtić putem interneta i telefona, a podaci iz matičnih knjiga, prebivališta i podaci iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja automatski su dostupni onima koji obrađuju te podatke”, rekao je Jovanović.

On je naglasio da na taj način roditelji ne moraju više da budu kuriri koji idu od šaltera do šaltera i prikupljaju papirne dokumente u kojima se nalaze podaci koji se inače nalaze u javnoj upravi.

„Usluga e-vrtić do pre 3 godine postojala je samo u Beogradu, prošle godine u 17 gradova i opština, a već sada možemo da kažemo da je skoro 55.000 roditelja upisalo svoju decu u vrtiće na ovaj način. Možemo reći da je cela jedna generacija upisana elektronski u vrtiće.”

Jovanovič je rekao da je tokom korona virusa pokrenuta i usluga e-upis u osnovne škole. I kod ove usluge roditelji mogu putem interneta, odnosno mobilnog telefona, da zakažu termin u željenoj osnovnoj školi, da dodu samo jedanput sa svojim detetom, da obave testiranje sa psihologom i pedagogom i upišu dete u željenu školu.