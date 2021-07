Prema poslednjem preseku 4877 lica je prijavljeno u NSZ u Zaječaru

Nacionalna služba za zapošljavanje u Zaječaru danas je pružila odgovore na pitanja mnogih građana ovog grada. O tome koji je tačan broj mladih prijavljenih u NSZ, koje su njihove povlastice ali i o saradnji sa licima sa invaliditetom za portal ,,Zaječar ONLINE” govorila je Svetlana Mihajlović.

Nedoumice koje se tiču pre svega mladih ljudi Zaječara danas je razrešila Svetlana Mihajlović, koja je načelinik Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere, odgovaranjem na sledeća pitanja:

Imate li podatak o tačnom broju ljudi koji su prijavljeni u NSZ?

,,U evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Zaječar, na dan 30. 6. 2021. godine bilo je 4877 lica, od čega je 2631 lice ženskog pola. U odnosu na januar ove godine kada smo imali 4539 lica, sada imamo povećanje od nekih 300 lica.”

Imate li podatak o tačnom broju ljudi koji su prijavljeni u NSZ?

,,Što se tiče učešća mladih, zvanični podatak u evidenciji, takođe 30. juna, jeste da imamo 903 lica starosti do 30 godina i strukture ovlih lica učestvuju u ukumnob broju sa nekih 18 posto. Lica do 3o godina starosti su prepoznati kao teže zaposljiva kategorija, tako da su ta lica u mnogim našim programima i imaju prednost prilikom zapošljavanja. Odnosno, jedan od kriterijuma je svakako taj da su to lica koja se teže zapošljavaju i koja bi trebalo da imaju prednost prilikom angažovanja, odnosno zapošljavanja.”

Da li se građani prijavljuju jer drugačije ne bi sebi mogli priuštiti zdravstveno osiguranje?

,,Lica nemaju obavezu da budu prijavljena zbog zdravstvene zaštite jer zdravstvenu zaštitu regulišu preko Republickog fonda za zdravstveno osiguranje. Ovde se zdravstveno osiguranje odnosi isključivo na lica koja koriste novčanu nadoknadu. Sva ostala lica se prijavljuju isključivo zbog posla a nikako zbog zdravstvenog osiguranja. Možemo da kažemo da je Nacionalna služba na internet portalu objavila saopštenje o načinu elektronske komununikacije sa strankama. Takođe, licima koja traže zaposlenje omogućeno je da, sa početkom od 23. marta, elektronskim putem ili putem pošte, nadležnim filijalama dostavljajaju dokumentaciju neophodnu za prijavljivanje, takođe da podnose zahtev za novčanu nadoknadu, podnose dokaze i pravna sredstva koje se odnose na ostvarivanje prava iz osiguranja, da u slučaju nezaposlenosti podnose zahtev za izdavanje uverenja o podacima iz službenih evidencija Nacionalne službe i slično.”

Da li se nešto promenilo u radu NSZ otkad je nastupio COVID – 19? Ako jeste, navedite šta.

,,Sve vreme u toku trajanja pandemije na ovakav način je bilo regulisano prijavljivanje. Sada je mogućnost prijavljivanja isključivo kada je prvi put i ako je potrebno uverenje, sve ostalo mora lično. Ono što je prošle godine bilo interesantno je da smo u drugoj polovini godine imali ,,Moja prva plata” program. Ove godine, od avgusta ponovo očekujemo taj isti program. Ove godine smo organizovali i onaj Virtuelni sajam zapošljavanja koji je dao efekte. Preko 7000 ljudi je učestvovalo na sajmu. Za sada imam podatak da se stotinak lica zaposlilo ali se očekuje da broj poraste jer se evidencija prati šest meseci od sajma.”

Da li osobe sa invaliditetom neretko dobijaju poslove u preduzećima, firmama?

,,Što se tiče invalidnih lica isto imamo programe koji su povolji za ta lica. U Zaječaru smo imali i javne radove isklučivo za invalidna lica. Poslodavci jesu zainteresovani, naravno svi imaju neke svoje kriterijume za izbor kandidata. Zainteresovani su jer država traži da na određeni broj radnika bude zaposleno i jedno invalidno lice. Interesovanje nije veliko ali postoji. Svakako zavisi od krijterijuma poslodavca koji vrše selekciju, što se uostalnom odnosi na sve kandidate a ne samo na invalidna lica”, zaključila je Mihajlovićeva.