Predstavom “Ovaj će biti drugačiji” Ateljea 212, počeo takmičarski program 29. Festivala „Dani Zorana Radmilovića“ u Zaječaru

Iz Zoranovog „Ateljea 212“ na “Zoranov festival” u Zaječaru stigla je predstava „Ovaj će biti drugačiji“ autora Staše Bajec u režiji Đurđe Tešić. “Zoranov brk” druge festivalske večeri pripao je glumici Milici Janevskoj.

U pitanju je pobednička drama petog Hartefaktovog regionalnog konkursa za najbolji angažovani celovečernji dramski tekst 2017. godine.

U obrazloženju žirija stoji „Postdramska bajka „Ovaj će biti drugačiji“ suočava dnevne snove mladih žena sa istinom noćne more. U svetu spektakla, prihvaćenih modela potrošnje i poželjnog ponašanja, maštanje o idealnom muškarcu sudara se sa mačizmom, mizoginijom, vulgarnim seksom i nasiljem. Posledice su gubitak iluzija i nasilje koje mlada žena čini kao odgovor na nasilje koje trpi. Ironični, povremeno cinično duhoviti, pogled na snove koji imaju probleme.“

Predstavu je zaječarska publika odlično prihvatila i glumice Tamaru Dragičević, Anu Mandić i Milicu Janevski nagradila gromoglasnim aplauzom. Jednoglasnom odlukom žirija “Zoranov brk“ za najbolju glumicu u predstavi pripao je Milici Janevskoj.

“Prvi put sam u Zaječaru, a i prvi put mi je da dobijem “Brk”, tako da sam presrećna i zahvalna što je to tako“, rekla je Milica u susretu sa novinarima.

“Na početku smo baš imali frku da li ćemo da probijemo, jer je ovo čini mi se pozorišna publika koja je navikla na pozorište i ima neke standarde. Videla sam i puno starijih ljudi, pa smo se pitali i tokom igranja, jesmo li dobri, da li prolazimo, jel, razumeju? Bila je frka, ali mislim da je ova vrsta komada važna da se čuje, pogotovu što, nažalost, veliki deo mlade populacije trenutno tako živi i tako se ponaša. Mislim da su reakcije bile onako stidljive i zbog okolnosti i zbog maski i zbog toga što svi sede sami, ali ovo je zapravo i gorka predstava”, kazala je Milica.

„Dugo smo radili istraživanje o devojkama koje bivaju u takvom svetu i gledali smo raznorazne emisije. U krajnjoj liniji to imate 24 časa na više televizija, pa nažalost to imamo svi priliku da gledamo i više nego što treba. Prosto to je neki paralelni univerzum i nekako nam se činilo da jedino kroz ovu komercijalnu formu ovakva vrsta gorčine može da se na neki lakši način prikaže publici“, poručila je Milica Janevski.

Za režiju ove predstave rediteljka Đurđa Tešić dobitnica je nagrade za režiju Ateljea 212 “Ljubomir Muci Draškić” .