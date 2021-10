Predstavom ,,Ova će biti ista” započet takmičarski deo ,,Zoranovih dana”, ,,Zoranov brk” pripao mladom glumcu

Počeo je takmičarski deo 30. „Zoranovih dana”, a iz Zoranovog Ateljea 212, na Festival je stigla nova drama „Ova će biti ista”. Predstavu su maestralno odigrali Uroš Jakovljević, Dejan Dedić i Ivan Mihailović, kojima je zaječarska publika bila odušeljena.

Iz Zoranovog Ateljea 212, na Festival je stigla nova drama Staše Bajac „Ova će biti ista“, duhovita i bolna, koja za protagoniste ima muškarce i svojevrsna je verzija njene prethodne drame „Ovaj će biti drugačiji”, koja je takođe bila veoma zapažena na prošlogodišnjim „Zoranovim danima”. Nasilno, patrijarhalno društvo ovoga puta je posmatrano iz perspektive Igora, Miloša i Dušana, kroz njihove eksplicitne poglede na svet u kome žive, doživljaje sopstvenih pozicija u tom svetu i percepcije žena sa kojima se povezuju.

Likove u predstavi maestralno su odigrali Uroš Jakovljević, Dejan Dedić i Ivan Mihailović, koje je zaječarska publika pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Tročlani žiri u sastavu: Miroslav Radonjić, predsednik, Duško Ljuština , član i Milan Caci Mihailović, član, doneo je odluku da „Zoranov brk“ za najboljeg glumca večeri dodeli Ivanu Mihailoviću za ulogu Dušana, uz napomenu da je bilo jako teško izdvojiti najboljeg od njih trojice. Laureat je na pres- konferenciji istakao da je velika privilegija imati ovakve glumce oko sebe i imati ovakav tim.

“To je reditelj prepoznao. Mislim da je ovo predstava u kojoj smo sva trojica otišli najdalje od sebe. Ovo nije naša priča, ovo nismo mi, ali ovakvih ljudi ima mnogo. U toj meri nam je bilo teško da ostanemo dosledni likovima, da ne koketiramo sa publikom, da ne budemo puki zabavljači. Ako smo vam se zgadili, onda smo uspeli.

Uvek je specijalno kada Atelje dolazi na ovaj festival, jer smo svi mi odgajani na legendama i pričama Ateljea 212 i nemamo lak zadatak. Sve te legende i priče i sve te priče o Zoranu i ne samo o Zoranu su za nas jako inspirativne, zabavne, a s druge strane i jedan veliki teret i jedna velika obaveza, jer mi sada ostajemo, i mi moramo da dosegnemo do tog nivoa.

Što se tiče nagrade „Zoranov brk” ja sam pet puta nastupao na ovom festival i evo sada sam dobio nagradu. Mislim da je u ovoj predstavi, a to je rečeno i prilikom dodele, bila kolektivna igra i svako od nas trojice je pođednako zaslužio nagradu. Naravno da mi znači, ali mi svakako znači što smo na ovom festivalu sa dobrom predstavom.”

Glumac Uroš Jakovljević, koji je igrao Igora, rekao je da je učešće na „Zoranovim danima“ prvo igranje ove predstave van Beograda.

„Kada smo počinjali da pripremamo, pa i igramo ovu predstavu ja sam mislio da takvi likovi ne postoje, da smo možda čak i preterali, ali sada mislim da nismo. Mislim da smo večeras odigrali najbolje do sada, jer što je više igramo, nekako se likovi učvršćuju i postaju jasniji i čvršći”.

Dejan Dedić koji je tumačio ulogu Miloša dodao je da su ovo kompleksne uloge tri različita lika koji dolaze iz tri različite sredine i sa različitim problemima.

„Ako apstrakujete sve tri biografije naših likova, oni su zapravo obični ljudi sa običnim problemima, samo na malo pojačanije i naglašenije načine”.

Pričajući o radu na predstavi, reditelj Ivan Vuković je podsetio na jedan od ranijih intervju u kome je novinar je za naslov izvukao jednu njegovu šalu, pa je naslov bio: „Glumcima iz Ateljea ne treba reditelj“.

„To naravno nije istina, nego je stvar u tome da je meni bilo jasno u glavi da su to sve neki likovi koje mi poznajemo i koliko god da su daleko, obično neko iz podele ima zadatak da brani svoj lik jer je prosto odvratan i sinonim propasti, a mi ovde to svi imamo, čak i ja kao reditelj. Tu je onda najviše trebalo odoleti tome da budemo sitno ironični da ne odemo u neku perciflažu i da pljujemo neke ljude koji uopšte i ne idu u pozorište i to da radimo u pozorištu. To ne bi bilo netačno, bilo bi možda i zabavno, ali bi škodilo predstavi.”