Predstavnici PSG-a i njihov lider, Sergej Trifunović razgovarali sa građanima u Zaječaru

Sergej Trifunović, lider Pokreta slobodnih građana juče je posetio Zaječar i zajedno sa Selenom Ristić Vitomirović i Srbijankom Turajlić, istaknutim članicama ovog pokreta, razgovarao sa stanovnicima našeg grada.

Srbijanka Turajlić, akademik, penzionisani profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu istakla je da ova zemlja i njeni građani više ne mogu da čekaju, te da se na osnovu toga ovaj pokret odlučio da ipak učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima.

„Svi me pitaju ko je od poznatih na listi Pokreta slobodnih građana, a ja sa ponosom kažem nema nikoga. To su sve novi, mladi ljudi koji su odlučili da ostanu u ovoj zemlji, i da u njoj žive. Glasajte za broj 14 i kroz godinu dana više nećete pitati ko je poznat na listi, pošto će svi biti poznati i to po dobrom“, rekla je Turajlić.

Selena Ristić Vitomirović, predstavnica PSG-a iz Zaječara i četvrta na izbornoj listi ovog pokreta istakla je da se ne bi politički aktivirala nakon 48 godina i pridružila Pokretu slobodnih građana da ne veruje u njihove ideje.

„Smatram da aktivizam, koji je neko gledao kao svoj način ponašanja čitavog života, treba da preraste i u politički aktivizam jer u suprotnom nećemo više imati sa kim da sedimo na ovim klupama, niti u Zaječaru, niti u bilo kom drugom gradu, jer će naša deca biti daleko“, rekla je Ristić Vitomirović.

Ona je dodala da je Zaječar „grad duhova“ i da će to tako i ostati sve dok vlast podržava pogrešne odluke lokalne vlasti.

„Boriću se za ono za šta sam se borila čitavog života. Za jednake šanse za zapošljavanje, naši mladi ljudi odavde odlaze jer nemaju šanse da se iskažu samo zbog toga što na njihovo mesto dolaze oni koji to ne zaslužuju, naravno na osnovu partijske knjižice“, kaže Ristić Vitomirović.

Srbijanka Turajlić je naglasila da pokret neće moći ništa značajnije da promeni eventualnim ulaskom u parlamet jer neće imati puno mandata, ali da je jako bitno što će u tom slučaju imati pristup dokumentima.

„Do tih dokumenata imate prilaz, a čak ni mediji ne dolaze do njih. Onda preko govornice možete informisati javnost o svim dešavanjima, svim ne delima koja se dešavaju. Možete pokretati inicijative“, rekla je Turajlić.

Na pitanje šta će se dogoditi ako PSG ne pređe cenzus, tj. da li će pokret opstati, Turajlić je rekla da ne veruje da će pokret uspeti da preživi.

„Nijedna partija, sem one koje vode izuzetno bogati ljudi, neće preživeti ako ne pređe cenzus. Partija je nešto slično kao malo preduzeće, od nečega mora da živi. Prihodi se kreiraju na osnovu rada u parlamentu i tu ne mislim na plate poslanika, već na prihode od kojih partija može da živi“, kaže Turajlić.

Za kraj, ona je rekla da bi volela da PSG na predstojećim izborima osvoji između 12% i 15% glasova ali da neće smatrati neuspehom ni 3% ili 4% jer će, kako kaže neka nova mlada lica ući u politiku i boriti se za ovu zemlju u parlamentu.