Predstavnici liste „Zaokret – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!“ predstavili svoj program

Predstavnici liste „Zaokret – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!“ održali su konferenciju za novinare, na kojoj su predstavili svoje ciljeve, program i način na koji će voditi grad, ukoliko im Zaječarci ukažu poverenje na predstojećim lokalnim izborima 28. marta. Između ostalog, oni su ukazali na problem ekocida, odnosno uništavanje Kraljevice i hipodroma, kao i reka, te da zagađenje Brestovačke reke od kompanije Ziđin, preti da ugrozi i zagađenje Timoka.

Predstavnici liste „Zaokret – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!“ istakli su da transparentan budžet, javni ugovori i konkursi, nestranačko zapošljavanje biće samo neki od načina vođenja politike u Zaječaru, ukoliko oni budu došli na vlast.

„Želimo da okupimo sve ove vredne ljude od integriteta, morala i obraza, da im damo šansu i mi ćemo biti taj garant da će promene i nastupiti. Prepoznali smo da je korupcija generator problema u našem društvu, ne samo u Zaječaru, već i u Srbiji. Korupcija je jako zarazna i prenosi se preko fotelja i mi to moramo da sprečimo i moramo da presečemo. Ekocid se duže vreme dešava u Timočkoj Krajini i rezultat je nesavesnog upravljanja javnim dobrima. Transparentan budžet, javni ugovori i konkursi, nestranačko zapošljavanje biće samo neki od načina vođenja politike u Zaječaru, ukoliko budemo došli na vlast”, poručio je Uglješa Đuričković, prvi na listi „Zaokret – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!“.

„Na red je došla izgradnja stadiona. Eto morali smo da bacimo beton i na taj deo Kraljevice. Uništili smo hipodrom, nema više nijednog konja kog bi mogli da iskoristimo za hipoterapiju, koja se pokazala fenomenalna za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Taj stadion biće sagrađen, ali glavno je pitanje koliko će nas koštati održavanje tog stadiona? Takođe, nadležni bi trebalo da se pozabave i zagađenjem Brestovačke reke od kompanije „Ziđin“, koja preti da ugrozi i sliv zaječarskog Timoka. Zagađenje je pitanje koje se tiče svih Zaječaraca, nebitno je ko je koja stranka. Ovo je pitanje svih ljudi koji žive na selu uz Brestovačku reku i Timok, a najugroženiji su stanovnici Metovnice i Suve Reke. Njima su se pojavile pukotine u kućama, presušili su im bunari i ljudi se boje da poje stoku iz te reke i da navodnjavaju bašte od kojih im zavisi egzistencija”, kaže Vladimir Petković, „Zaokret – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!“.

Kako je istaknuto, predstavnici ove izborne liste će nastaviti da se bavi ovom temom i da postavlja pitanja, jer mora da se zna šta se to ispušta u reke i od kada se to ispušta i koliko to šteti prirodi i čoveku.

Takođe, oni pozivaju građane da 28. marta izađu na izbore i svojim glasom naprave zaokret na političkoj sceni u Zaječaru.