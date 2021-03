Predstavnici koalicije „SPS-JS” pozvali građane Zaječara da zaokruže broj 2

Predstavnici koalicije „SPS-JS“, odžali su završnu konferenciju za novinare, na kojoj su istakli da njihovu izbornu listu čine mladi i obrazovani ljudi i da je to pravo osveženje na političkoj sceni u Zaječaru.

Kandidat za predsednika lokalnog parlamenta u Zaječaru, dr Mirko Nikolić, zahvalio se svima na podršci i poručio da su njihovi kandidati za odbornike mladi i obrazovani ljudi.

„Kampanja je protekla u specifičnim uslovima zbog pandemije korona virusa. Želim da se zahvalim i pohvalim pridržavanje svih mera. Ako je postojao i neki rizik, doveden je na minimum. Skupovi su bili na otvorenom, nosili smo maske i držali distancu. Nadam se da smo onoliko koliko smo mogli, uspeli da predstavimo naš program. Ovog puta izašli smo sa dva kandidata, kandidatom za gradonačenika i kandidatom za predsednika Skupštine grada. Naša lista je uvek bila kvalitetna. Ovog puta smo zaista doveli mlade ljude i biće to jedno pravo osveženje. Ne bih se iznenadio da prosveta i zdravstvo mogu da budu strateške strane sutra u budućnosti grada Zaječara“, rekao je Nikolić.

Kandidat za gradonačelnika Zaječara Srđan Stanojević pozvao je građane da glasaju za listu broj 2 i izbornu listu „Ivica Dačić – SPS i JS”

„Hteo bih da se zahvalim svim listama koje su učestvovale, jer su bile korektne prema našoj koaliciji. Nadam se da je takav odnos bio i sa naše strane i lično mislim da bi ovakav odnos trebalo da se gradi u budućnosti. Posebno se zahvaljujem našim rođacima, prijateljima, sugrađanima, koji su, pre svega, svojim potpisom produžili našu listu i omogućili nam da izađemo na izbore, a kasnije su zaista pružili nesebičnu podršku nama. Nadam se da su ovi flajeri sa našim programom došli do većine glasača i da će oni to pogledati, razmotriti i razmisliti. Pozvao bih sve glasače da izađu u što većem broju 28. marta i da zaokruže broj 2, jer je to garancija za razvoj i stabilnost Zaječara“, kaže Stanojević.

Srđan Stanojević je, na pitanje da prokomentariše kampanju SNS-a u Zaječaru, dodao da predsednik Socijalističke partije Srbije gospodin Ivica Dačić i predsednik Jedinstvene Srbije gospodin Dragan Marković Palma, došli su ovde u subotu i dali pravi primer kada je neradan dan, kako treba da funkcionišu funkcioneri. Oni su isključivo došli da pruže političku podršku kada je neradan dan. Što se tiče ministra prosvete, on je došao kada je bio radni dan. Bila je to radna poseta ministra prosvete Ružića, koja je bila dogovorena još pre tri meseca.