Predstava ,,Pokondirena tikva” 1. oktobra u zaječarskom teatru

Ansambl zaječarskog pozorišta ,,Zoran Radmilović” gostuje sutra u Negotinu, gde će u Domu kulture „Stevan Mokranjac“ odigrati predstavu ,,Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića, u adaptaciji i režiji Olivere Viktorović Đurašković.

,,Svako vreme ima svoju „Pokondirenu tikvu“, pa tako i naše vreme ima „Pokondirene tikve”, bilo da su one u muškom ili ženskom obliku. Naravno, ovde se radi o ženi, o Femi, područje je Vojvodina, ali i to je sve matrica po kojoj to može da se desi bilo gde, u Zaječaru, Negotinu, Kruševcu Nišu, Beogradu, Subotici, Somboru, sasvim svejedno.

Potpuno sam sigurna da su to svevremenske komedije. Prošle su tolike godine od smrti Nušića i Sterije, a njihove komedije i problemi koje tretiraju u njima su njihova iskustva iz onog vremena koja su na duhovit način prenesena na scenu. Sada se to isto dešava ali u nekom drugom pakovanju, tako da Fema i ministarki ima koliko hoćete”, saopštili su iz pozorišta.

Ova svevremenska komedija odlično je prihvaćena od publike na gostovanjima u Leskovcu i Krupnju. Prema rečima rediteljke u pitanju je pametna komedijia iz koje se izvlači naravoučenije.

U komediji igraju: Nataša Petrović, Olivera Viktorović Đurašković, Miloš Tanasković, Ivana Bartunjek, Aleksandra Manasijević, Predrag Grbić, Branislav Mijatović i Gabrijel Bećarević.

Početak predstave u Negotinu je u 20h, a cena karte je 300 dinara.