PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO: „Sve su pokušali i opet nisu uspeli da nam slome državu“
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu „avucic“.
– Sve su pokušali i opet nisu uspeli da nam slome državu. Živi i živeće slobodna Srbija! – napisao je predsednik na svom profilu.
Podsetimo, Centar za društvbenu stabilnost pozvao je sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji!
Skupovi će se održati 27. septembra, sa početkom u 18.30 časova u preko 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom zemlje i tom prilikom očekujemo prisustvo preko 200.000 građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave.
Predsednik Vučić izjavio je da se nada da će 27. septembra moći da se pridruži građanima koji se protive blokadama i koji će izaći na ulice.
– Ja pozivam ljude, nadam se da ću stiću 27. iz Amerike, da im se priključim negde. Verujem da će biti impresivno, i prelepo, na oko 180 skupova širom Srbije, i verujem da može da bude i više od 200.000 ljudi koji samo hoće slobodno da se kreću, da slobodno šetaju – rekao je Vučić posle sednice Saveta za saradnju Srbije i Srpske.
