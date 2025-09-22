PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO: „Sve su pokušali i opet nisu uspeli da nam slome državu“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu „avucic“.

– Sve su pokušali i opet nisu uspeli da nam slome državu. Živi i živeće slobodna Srbija! – napisao je predsednik na svom profilu.

Podsetimo, Centar za društvbenu stabilnost pozvao je sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji!

Skupovi će se održati 27. septembra, sa početkom u 18.30 časova u preko 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom zemlje i tom prilikom očekujemo prisustvo preko 200.000 građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave.

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Predsednik Vučić izjavio je da se nada da će 27. septembra moći da se pridruži građanima koji se protive blokadama i koji će izaći na ulice.

– Ja pozivam ljude, nadam se da ću stiću 27. iz Amerike, da im se priključim negde. Verujem da će biti impresivno, i prelepo, na oko 180 skupova širom Srbije, i verujem da može da bude i više od 200.000 ljudi koji samo hoće slobodno da se kreću, da slobodno šetaju – rekao je Vučić posle sednice Saveta za saradnju Srbije i Srpske.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!