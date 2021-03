PREDIZBORNA ANALIZA: Veća izlaznost – manje šanse za Ničića i SNS

Ukoliko na lokalnim izborima u nedelju 28. marta bude bila velika izlaznost građana to nikako ne ide na ruku Bošku Ničiću i Srpskoj naprednoj stranci. Veća izlaznost znači manje šansi da vladajuća garnitura pobedi.

Opšte je poznato da su birači koji podržavaju stranke na vlasti „disciplinovaniji“ i da uvek izađu na glasanje u velikom broju. Za to se često koriste i metode koje su na ivici dozvoljenih a neretko se desi da se koriste i nedozvoljena „sredstva“ u vidu pojačanog pritiska, pa čak i pretnji.

Odavno u Srbiji izbori nisu slobodan izraz volje građana već klasičan „matematički inženjering“, koji je aktuelna vlast dovela do savršenstva. Šta to u praksi znači? Na teritoriji grada Zaječara (sa okolnim selima) ima upisano oko 50.000 birača sa pravom glasa, ukoliko bi procentualna izlaznost bila kao na prošlim izborima, to projektuje izlaznost od 20.000 – 22.000 ljudi, što dalje dovodi do činjenice da je za pobedu dovoljno 8.000 – 9.000 glasova. Kako? Vrlo prosto, na svakim izborima oko 3 posto glasova budu nevažeći listići, dok 10 – 15 posto glasova ostane ispod cenzusa, međutim, prema Dontovom sistemu raspodele, najveći deo tih glasova pripadne onom ko na izborima dobije najviše glasova. Nadam se da vam je sada matematika jasnija i kako se došlo do 8 ili 9 hiljada glasova potrebnih za pobedu.

Sad dolazimo do ključne stvari, stranke na vlasti, koje to sebi mogu da priušte i organizaciono i finansijski, na razne dozvoljene i nedozvoljene načine, prave spiskove sigurnih glasova, sada i takozvanih „kapilarnih“ i oni se u kampanji trude da dostignu tu magičnu brojku koja im je potrebna. Ko ne veruje, može da se upozna sa statistikom, od kada postoje izbori u Zaječaru u ovom formatu da se glasa za listu a ne za pojedinca, uvek je važilo pravilo „izvedi“ 10.000 ljudi na izbore i siguran si pobednik.

Budite sigurni da će vlast svoju „kvotu“ odraditi i ovog puta, imaju mnogo mehanizama da to urade, kao što sam već rekao, neke na dozvoljen način ali veliki broj i na nedozvoljen.

„UBITI“ VOLJU BIRAČIMA

Šta je sa preostalih 40.000 birača? Najveći deo tih birača, usudio bih se reći i preko 90 posto ne podržava vladajuću garnituru, ali najveći deo uopšte ne izlazi na izbore. OK, deo tih birača svakako u momentu održavanja izbora nije na teritoriji Zaječara, ali im je prebivalište i dalje tu pa se vode u biračkom spisku. Koliki je to broj, zaista je teško prognozirati, ali i dalje ostaje ogroman broj onih koji narodski rečeno nisu za vlast.

Pridobiti baš sve birače nije, niti će ikada biti moguće, ali je mnogo lakše, raznim metodama, te birače „navesti“ da izbore ignorišu, odnosno da na izbore uopšte i ne izađu.

To je drugi deo tog „matematičkog inženjeringa“ – „ubiti“ volju onoj ogromnoj većini koja ne podržava vlast. Pa se tako često u razgovoru sa ljudima može čuti: „Moj glas ne može da promeni ništa“, „Ma svi su isti“, „Nema šanse da se nešto promeni“, „Ko god da dođe biće nam isto“, „Svi su lopovi“ i slično.

Realnost je sasvim drugačija, jedna garnitura u Zaječaru vlada već skoro 20 godina i uopšte nismo ni imali priliku da vidimo da li su svi isti i da li je moguće nešto promeniti a sigurno je moguće. Zaječar verovatno nikada neće biti Pariz, ali sasvim sigurno može biti jedan fin, lep gradić u kome će ljudi na ulici biti nasmejani! Ako nastavimo ovako, neće biti ljudi…

PONUDA SATELITA

Treća karika „matematičkog inženjeringa“ su satelit liste, odnosno odvlačenje opozicionih glasača listama koje su navodno protiv vlasti a i pre samih izbora znamo da su to „sateliti“ vladajuće garniture. Tu je VIN – VIN situacija, ako takva lista nekako i uspe da pređe cenzus – odlično oni su već „naši“ ali ako budu ispod cenzusa a uzmu par stotina glasova, najveći deo tog „kolača“ po već pomenutom Dontovom sistemu završiće kod „nas“.

Očigledan primer ovoga je lista „Zdrava Srbija – Milan Stamatović“ čiji je prvi na listi Dragoslav Đorđević zvani Đoša, dugogodišnji saradnik Boška Ničića, trenutno član Gradskog veća, a u više mandata odbornik. Da se odmah razumemo, čovek ima pravo da izabere političku opciju koju će zastupati i ima pravo da se kandiduje, ali da izađe na konferenciju za štampu i predstavi sebe kao opozicioni „faktor“ i uz to konstatuje da nema veze sa Boškom Ničićem i Srpskom naprednom strankom…. To malo vređa inteligenciju!

ŠTA KAŽU TRENUTNA ISTRAŽIVANJA

Na izborima u Zaječaru učestvuje ukupno 9 izbornih lista, nikada se nije desilo pa neće ni sada, da svi uđu u lokalni parlament. Na prošlim izborima bilo je takođe 9 listi a cenzus prošle samo 4.

Trenutna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je situacija slična, odnosno da postoje 4 „ozbiljne“ liste koje imaju „dvocifreni“ rezultat, odnosno značajno veći od cenzusa, dok su ostali ispod cenzusa, neki blizu a neki i bez teorijskih šansi da „preskoče“. Prema mojim saznanjima u proteklih mesec dana rađene su najmanje dve telefonske ankete i rezultati su takvi da se ne dovodi u pitanje da će o sudbini grada u naredne četiri godine odlučivati odbornici SNS-a, SPS-a i grupe građana „POBEDA – Nenad Ristović“ i „MOŽEMO BOLJE – Dragana Rašić“, koja beleži konstantan rast između dva istraživanja (NAPOMENA: Ovaj redosled je poređan po mestu na glasačkom listiću, a ne po procentima koje pokazuju trenutna istraživanja).

Konačne rezultate će svakako dati građani u nedelju 28. marta ali već sada je sigurno da će biti zanimljivo. Ukoliko bude velika izlaznost SVE JE MOGUĆE!