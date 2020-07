„Pravi pik se tek očekuje, biće i vanrednih situacija“

Beograd — Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio da se pravi pik u Srbiji očekuje u narednih nekoliko dana, odnosno za oko sedam dana.

On je u Jutarnjem programu TV Prve rekao da porast broja obolelih od koronavirusa u Srbiji nije drugi talas virusa, već da je i dalje reč o prvom talasu, a povećanje broja obolelih poslednjih sedam dana komentariše rečima da se pravi pik tek očekuje.

„Gledajući brojke u celini, a pre svega za Beograd, Novi Pazar, Tutin, možemo govoriti o nečem drugom, a to je da je strah nepotreban. Umesto toga potreban je oprez i prava reakcija zdravstvenog sistema“, rekao je Tiodorović.

Prema njegovim rečima, sve ono što se desilo u Novom Pazaru, ali i u drugim gradovima u Srbiji, posledica je toga što se mere nisu sprovodile. „Virus nije oslabio, aktuelan je i videćemo u narednim danima da li će i koliko doći do porasta broja zaraženih“, kazao je on i dodao da će se situacija ocenjivati od grada do grada i da će se nove mere uvoditi u skladu sa trenutnom situacijom.

Moguće je da će se, kako kaže, u pojedinim gradovima uvoditi i vanredne situacije, ali ne i vanredno stanje koje je ukinuto.

rekao je i da ga zabrinjava jedna stvar – a to je da mu sve izgleda nekako mirno, dok se drešava sve što se dešava.

Odgovarajući na pitanja gledalaca, rekao je i da su đačke ekskurzije nešto što nije potrebno u ovom trenutku, a kada je reč o univerzitetima i porastu broja zaraženih među studentima, Tiodorović kaže da je na Kriznom štabu tražio da Univerziteti što pre završe sve poslove koje imaju.

Policijskog časa za sada neće biti, a država ima pravo da to promeni, kaže on i dodaje da je njegov stav da nam nikakva policijska ograničenja neće pomoći koliko i zaštita – maske i socijalna distanca.

Za svo nepoštovanje mera u zatvorenim prostorima trebalo bi da odgovaraju organizatori, odnosno vlasnici objekata kao i organizatori sportskih dešavanja.

izvor: b92.net